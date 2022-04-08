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Росія пропонує включити Білорусь до списку гарантів для України, - Лавров

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Москва, П'ятниця 08 квітня 2022 15:22
Росія пропонує включити Білорусь до списку гарантів для України, - Лавров Фото: міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва запропонувала Києву включити Білорусь в число країн-гарантів безпеки. Ці країни мають взяти на себе гарантії безпеки, згідно з майбутньою мирною угодою Росії та України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

"Серед гарантів безпеки українські сусіди хотіли б бачити всі прилеглі до України країни і ще цілий ряд інших держав, включаючи постійних членів Ради Безпеки (ООН). Так ось ми запропонували, щоб в числі таких країн-гарантів, звичайно, обов'язково була Республіка Білорусь. Зараз всі ці питання, включаючи повне коло країн-гарантів, узгоджуються, але ми виступаємо за те, щоб Білорусь була серед них", - заявив Лавров.

Нагадаємо, раніше лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь теж повинна стати стороною переговорного процесу між Україною та Росією.

"Ніяких сепаратних за спиною Білорусі домовленостей бути не може... І я абсолютно переконаний І знаю, що Росія таку позицію розуміє", - зазначив він.

Зазначимо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю РБК-Україна розповів, як йдуть переговори з потенційними гарантами і що на них обговорюється.

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