Чим загрожує припинення договору про обмеження ядерної зброї: відповідь експерта

Припинення дії договору про ядерну зброю (відомий як СНО-3) означає, що кожна з держав-підписантів тепер зможе нарощувати ядерний арсенал, а її опоненти не будуть знати всіх деталей.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна " Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ" .

Як пояснила керівниця Одеського центру стратегічних студій та ядерного нерозповсюдження Поліна Сіновець, відсутність договору створює ситуацію невизначеності, коли жодна зі сторін не володіє повною інформацією про реальні можливості опонента.

"Потенційно це створює непрозорість. А вона завжди породжує химери уяви: здається, що супротивник уже "таке" набудував і, можливо, готується до першого удару. А якщо так, то виникає спокуса діяти на випередження", - розповіла експертка у коментарі РБК-Україна.

Вона зазначила, що у військовій аналітиці така ситуація відома як кризова нестабільність.

Йдеться про стан, коли страх першого удару змушує держави діяти швидше, жорсткіше і ризикованіше, навіть за відсутності реального наміру розпочинати війну.