Уменьшилось ли количество боев на фронте перед "перемирием" Кремля: данные ВСУ

Ниже приведены данные военного командования по оперативной обстановке по состоянию на 22:00 среды, 7 мая.

Российские обстрелы

Российские оккупанты в течение дня нанесли 2 ракетных и 63 авиаудара, использовав для атак две ракеты и 103 КАБ (УАБ).

Также противник применил 1076 дронов-камикадзе и совершил 4234 обстрела позиций Сил обороны Украины и населенных пунктов.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении российские захватчики 8 раз пытались штурмовать позиции ВСУ вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов и Каменки. 2 боя - продолжаются.

На Купянском направлении враг совершил 6 попыток штурма в районах Глушковки, Новой Кругляковки и Загрызово.

На Лиманском направлении было зафиксировано 24 атаки со стороны противника в районах Копанок, Грековки, Колодязов, в направлениях Редкодуба, Нового Мира и Ольговки.

На Северском направлении российские оккупанты 6 раз пытались прорвать оборону ВСУ у Верхнекаменского и Белогоровки.

На Краматорском направлении было зафиксировано 10 боев в районах Белой Горы, Часового Яра и Предтечино. 2 вражеские атаки - продолжаются.

На Торецком направлении противник 11 раз атаковал позиции Сил обороны Украины, сосредотачивал усилия вблизи Щербиновки, Торецка и в направлении Дилиевки.

На Покровском направлении российские оккупанты 40 раз пытались прорвать оборону ВСУ в районах Малиновки, Лисовки, Котлино, Зверево, Удачного, Новосергеевки, Новоалександровки, Надеевки, Богдановки, Андреевки, а также в направлениях Багатира, Алексеевки, Новой Полтавки и Котляровки. Силы обороны Украины отбили 32 атаки, еще 8 боев - продолжаются.

В Генштабе констатировали, что враг на данном направлении несет значительные потери. Так, воины ВСУ обезвредили 121 оккупанта, из них 83 - безвозвратно. Также было уничтожено 3 автомобиля, 9 БПЛА, 4 мотоцикла и 2 спутниковых терминала противника.

На Новопавловском направлении российские захватчики 22 раза атаковали в районах Константинополя, Новоселки, Свободного Поля, в сторону Новополя, Богатыря и Одрадного. 3 боестолкновения - продолжаются. Также вражеским авиаударам подверглись Новодаровка, Темировка и Новополь.

На Гуляйпольском направлении ВСУ успешно остановили 1 попытку оккупантов продвинуться вблизи Высокого. Россияне нанесли авиаудары по Малиновке, Высокому и Гуляйполю.

На Ореховском направлении произошло 6 штурмов в районах Степного и Каменского.

На Приднепровском направлении российские оккупанты совершили 1 неудачную попытку атаковать.

В Курской области Силы обороны Украины отбили 17 вражеских атак, 1 боевое столкновение - продолжается. Противник нанес 4 авиаудара, сбросил 9 КАБов и совершил 277 артиллерийских обстрелов, в том числе один - из РСЗО.

В Генштабе добавили, что на других направлениях ситуация существенных изменений - не претерпела.