"Энергетического перемирия не существует": ОК "Юг" о российских атаках по Херсону и Запорожью
Несмотря на заявления российских политиков о якобы "энергетическом перемирии", армия РФ ежедневно атакует энергообъекты на юге Украины. Удары регулярно наносятся по подстанциям, электростанциям и больницам.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал спикер оперативного командования "Юг" Владислав Волошин.
По словам Волошина, российские оккупанты постоянно наносят удары по Херсонской области, по самому Херсону. Довольно часто враг бьет и по больницам, и по энергетической структуре, поэтому о каком-то там "энергетическом перемирии" говорить не стоит.
"Рассказывают, что там энергетическое перемирие какое-то российские политики. Какое может быть энергетическое перемирие, если наносятся удары по электростанциям, по подстанциям, по энергетической структуре", - заявил Волошин.
Спикер добавил, что и по Запорожской области, и по Херсонской области, и вообще на юге "никакого энергетического перемирия нет".
"Почти каждый день мы встречаем сообщения о том, куда прилетело, а прилетает именно в те объекты, которые жизненно важны для мирного населения, не для военных. И это тактика страны-террориста", - подчеркнул Волошин.
Удары по Херсону и Запорожью
Напомним, недавно оккупанты уничтожили один из ключевых энергообъектов в Херсоне. Атаки продолжались более суток. Уничтожение объекта привело к серьезным перебоям в энергоснабжении.
В воскресенье, 27 апреля около 10:00, российская авиация нанесла удар по Днепровскому району Херсона. В результате атаки повреждены жилые дома, учебное заведение и объект здравоохранения. Четыре человека пострадали.
А в ночь на 2 мая российские войска массированно атаковали дронами Запорожье. В городе было зафиксировано не менее 10 ударов. Дроны повредили многоэтажки, учебное заведение и объект инфраструктуры. В результате ударов пострадало более 30 человек.
Энергетическое "перемирие"
Добавим, что в этом году при посредничестве США Украина и Россия договорились прекратить удары по энергетической и портовой инфраструктуре. Так называемое "перемирие" вступило в силу 25 марта.
Однако уже вскоре после этого Россия нарушила все договоренности, нанеся удары по украинским объектам энергосистемы.
Зато несмотря на то, что Россия не прекращала бить по энергетике, оккупанты придумывали фейковые удары и по своим объектам.
РБК-Украина писало, что по данным президента Владимира Зеленского, министр иностранных дел России Сергей Лавров отправлял в США вымышленные отчеты о якобы ударах по их энергетике.
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