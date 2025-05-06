"Энергетического перемирия не существует": ОК "Юг" о российских атаках по Херсону и Запорожью

Несмотря на заявления российских политиков о якобы "энергетическом перемирии", армия РФ ежедневно атакует энергообъекты на юге Украины. Удары регулярно наносятся по подстанциям, электростанциям и больницам.

По словам Волошина, российские оккупанты постоянно наносят удары по Херсонской области, по самому Херсону. Довольно часто враг бьет и по больницам, и по энергетической структуре, поэтому о каком-то там "энергетическом перемирии" говорить не стоит.

"Рассказывают, что там энергетическое перемирие какое-то российские политики. Какое может быть энергетическое перемирие, если наносятся удары по электростанциям, по подстанциям, по энергетической структуре", - заявил Волошин.

Спикер добавил, что и по Запорожской области, и по Херсонской области, и вообще на юге "никакого энергетического перемирия нет".

"Почти каждый день мы встречаем сообщения о том, куда прилетело, а прилетает именно в те объекты, которые жизненно важны для мирного населения, не для военных. И это тактика страны-террориста", - подчеркнул Волошин.