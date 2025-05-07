В ВСУ резко отреагировали на "перемирие" Путина: это перекур, а не прекращение огня

Украинские военные не верят в прекращение огня на 9 мая, которое объявил российский диктатор Владимир Путин. Силы обороны напомнили, что на пасхальное "перемирие" изменений на фронте почти не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в комментарии "Донбасс Реалии".

"Прошлое перемирие на половине направлений мы вообще не заметили. На северных направлениях заметили чуть-чуть, но там же россияне изначально хотели провести какую-то перегруппировку, на том же самом Купянском направлении. Поэтому если там на несколько дней спала интенсивность - это мы заметили", - сказав спикер.

По его словах, на других направлениях фронта затишья не было. Речь идет о Покровском, Торецком, Краматорском и Новопавловском направлениях.

"Перемирие, которое оглашается на пару участков, это называется не перемирие, а перекур. Поэтому ждать какого перемирия мы не намерены, и мы не видит какой-то подготовки к мирному жесту", - добавил Трегубов.

По мнению спикера, российский диктатор Владимир Путин просто хочет обезопасить торжества на 9 мая или потом переложить вину за срыв на Украину.

"Пасхального перемирие мы не почувствовали, майского тоже не увидим", - считает Трегубов.