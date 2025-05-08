Чи зменшилася кількість боїв на фронті перед "перемир'ям" Кремля: дані ЗСУ

Нижче наведені дані військового командування щодо оперативної обстановки станом на 22:00 середи, 7 травня.

Російські обстріли

Російські окупанти протягом дня завдали 2 ракетні та 63 авіаудари, використавши для атак дві ракети та 103 КАБ.

Також противник застосував 1076 дронів-камікадзе та здійснив 4234 обстріли позицій Сил оборони України та населених пунктів.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку російські загарбники 8 разів намагалися штурмувати позиції ЗСУ поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів і Кам’янки. 2 бої - тривають.

На Куп'янському напрямку ворог здійснив 6 спроб штурму в районах Глушківки, Нової Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку було зафіксовано 24 атаки з боку противника в районах Копанок, Греківки, Колодязів, у напрямках Рідкодуба, Нового Миру та Ольгівки.

На Сіверському напрямку російські окупанти 6 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ біля Верхньокам’янського та Білогорівки.

На Краматорському напрямку було зафіксовано 10 боїв у районах Білої Гори, Часового Яру та Предтечиного. 2 ворожі атаки - тривають.

На Торецькому напрямку противник 11 разів атакував позиції Сил оборони України, зосереджував зусилля поблизу Щербинівки, Торецька та в напрямку Диліївки.

На Покровському напрямку російські окупанти 40 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ в районах Малинівки, Лисівки, Котлиного, Звірового, Удачного, Новосергіївки, Новоолександрівки, Надіївки, Богданівки, Андріївки, а також у напрямках Багатиря, Олексіївки, Нової Полтавки та Котлярівки. Сили оборони України відбили 32 атаки, ще 8 боїв - тривають.

У Генштабі констатували, що ворог на даному напрямку зазнає значних втрат. Так, воїни ЗСУ знешкодили 121 окупанта, з них 83 - безповоротно. Також було знищено 3 автомобілі, 9 БПЛА, 4 мотоцикли та 2 супутникові термінали противника.

На Новопавлівському напрямку російські загарбники 22 рази атакували у районах Костянтинополя, Новосілки, Вільного Поля, у бік Новополя, Багатиря та Одрадного. 3 боєзіткнення - тривають. Також ворожих авіаударів зазнали Новодарівка, Темирівка та Новопіль.

На Гуляйпільському напрямку ЗСУ успішно зупинили 1 спробу окупантів просунутися поблизу Високого. Росіяни завдали авіаударів по Малинівці, Високому та Гуляйполю.

На Оріхівському напрямку сталося 6 штурмів у районах Степового та Кам’янського.

На Придніпровському напрямку російські окупанти здійснили 1 невдалу спробу атакувати.

В Курській області Сили оборони України відбили 17 ворожих атак, 1 бойове зіткнення - триває. Противник завдав 4 авіаудари, скинув 9 КАБів та здійснив 277 артилерійських обстрілів, зокрема один - із РСЗВ.

У Генштабі додали, що на інших напрямках ситуація суттєвих змін - не зазнала.