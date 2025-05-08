Чи зменшилася кількість боїв на фронті перед "перемир'ям" Кремля: дані ЗСУ

На фронті з початку доби 7 травні і до вечора - незадовго до початку оголошеного Москвою "триденного перемир'я" - відбулося 139 боїв. Це більше, ніж добою раніше (119), і не сильно відрізняється від даних двома днями до того (146).
Про це передає РБК-Україна, посилаючись на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
Нижче наведені дані військового командування щодо оперативної обстановки станом на 22:00 середи, 7 травня.
Російські окупанти протягом дня завдали 2 ракетні та 63 авіаудари, використавши для атак дві ракети та 103 КАБ.
Також противник застосував 1076 дронів-камікадзе та здійснив 4234 обстріли позицій Сил оборони України та населених пунктів.
На Харківському напрямку російські загарбники 8 разів намагалися штурмувати позиції ЗСУ поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів і Кам’янки. 2 бої - тривають.
На Куп'янському напрямку ворог здійснив 6 спроб штурму в районах Глушківки, Нової Кругляківки та Загризового.
На Лиманському напрямку було зафіксовано 24 атаки з боку противника в районах Копанок, Греківки, Колодязів, у напрямках Рідкодуба, Нового Миру та Ольгівки.
На Сіверському напрямку російські окупанти 6 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ біля Верхньокам’янського та Білогорівки.
На Краматорському напрямку було зафіксовано 10 боїв у районах Білої Гори, Часового Яру та Предтечиного. 2 ворожі атаки - тривають.
На Торецькому напрямку противник 11 разів атакував позиції Сил оборони України, зосереджував зусилля поблизу Щербинівки, Торецька та в напрямку Диліївки.
На Покровському напрямку російські окупанти 40 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ в районах Малинівки, Лисівки, Котлиного, Звірового, Удачного, Новосергіївки, Новоолександрівки, Надіївки, Богданівки, Андріївки, а також у напрямках Багатиря, Олексіївки, Нової Полтавки та Котлярівки. Сили оборони України відбили 32 атаки, ще 8 боїв - тривають.
У Генштабі констатували, що ворог на даному напрямку зазнає значних втрат. Так, воїни ЗСУ знешкодили 121 окупанта, з них 83 - безповоротно. Також було знищено 3 автомобілі, 9 БПЛА, 4 мотоцикли та 2 супутникові термінали противника.
На Новопавлівському напрямку російські загарбники 22 рази атакували у районах Костянтинополя, Новосілки, Вільного Поля, у бік Новополя, Багатиря та Одрадного. 3 боєзіткнення - тривають. Також ворожих авіаударів зазнали Новодарівка, Темирівка та Новопіль.
На Гуляйпільському напрямку ЗСУ успішно зупинили 1 спробу окупантів просунутися поблизу Високого. Росіяни завдали авіаударів по Малинівці, Високому та Гуляйполю.
На Оріхівському напрямку сталося 6 штурмів у районах Степового та Кам’янського.
На Придніпровському напрямку російські окупанти здійснили 1 невдалу спробу атакувати.
В Курській області Сили оборони України відбили 17 ворожих атак, 1 бойове зіткнення - триває. Противник завдав 4 авіаудари, скинув 9 КАБів та здійснив 277 артилерійських обстрілів, зокрема один - із РСЗВ.
У Генштабі додали, що на інших напрямках ситуація суттєвих змін - не зазнала.
Нагадаємо, попри підтримку України пропозиції з боку США щодо 30-денного режиму всеосяжного припинення вогню у війні з Росією Москва не дала на це своєї згоди. Натомість у Кремлі почали висувати різноманітні умови. Крім того, російська сторона ініціювала низку так званих "перемир'їв", які жодного разу не дотримувалась.
Зокрема, на Великдень на фронті українські захисники фіксували атаки ворога, а на деяких ділянках російські окупанти здійснили перегрупування під час так званого "режиму тиші".
Вже 28 квітня російський диктатор Володимир Путін оголосив про тимчасове "перемиря" з 8 до 11 травня начебто з "гуманітарних причин", з метою проведення великого параду 9 травня у Москві.
Український президент Володимир Зеленський заявив, що країна готова до припинення вогню "хоч відсьогодні", але у випадку, якщо РФ готова робити дзеркальні кроки. Також Зеленський заявив, що Україна готова до припинення вогню, але на 30 днів, а не на три.
Додамо, 7 травня речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов зазначив, що українські захисники не вірять у припинення вогню на 9 травня, яке оголосив російський диктатор Володимир Путін. В Силах оборони України нагадали, що на так зване "Великоднє перемир'я" змін на фронті майже не було.
Як звертав увагу у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна речник оперативного командування "Південь" Владислав Волошин, попри заяви російських політиків про нібито "енергетичне перемир'я", армія РФ щодня атакує енергооб'єкти на півдні України, зокрема по підстанціях, електростанціях та лікарнях.
Як повідомлялося раніше, опівночі 8 травня у Росії заявили про початок дії так званого "триденного перемир'я" з Україною, раніше анонсованого Путіним. Хоча Україна так і не давала на це своєї згоди, офіційний Київ неодноразово зазначав, що ЗСУ діятимуть "дзеркально".
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