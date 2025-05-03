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Украина готова к перемирию с 7 мая, но на 30 дней, - Зеленский

Киев, Суббота 03 мая 2025 12:42
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Украина готова к перемирию с 7 мая, но на 30 дней, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина готова к прекращению огня с Россией, но настаивает на перемирии на 30 дней согласно предложенной США стратегии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время общения с журналистами.

"Безусловное прекращение огня - модель, которую предложили американцы. Мы идем по ней. С этой даты или с другой - желательно раньше. Да, давайте попробуем на 30 дней. Почему прекращение огня на 30 дней? Потому что невозможно за три, пять, семь дней ни о чем договориться", - сказал президент.

"Перемирие", которое объявил российский диктатор Владимир Путин на три дня с 7 по10 мая, Зеленский назвал "театральной постановкой". Глава государства подчеркнул, что за два-три дня никакой план следующих шагов по окончанию войны построить невозможно.

"Играть для того, чтобы дать мягкую атмосферу выхода из изоляции Путину на 9 мая, и чтобы всем было комфортно, безопасно - тем лидерам, или друзьям, или партнерам Путина, которые приедут, по тем или иным причинам на Кремлевскую площадь на 9 мая, - помогать Путину никто не будет. Мы просто либо находимся в войне, либо Путин показывает, что он готов к прекращению огня, к первой части окончания войны. Мы готовы начинать с 1-го, с 3-го, с 5-го. Если ему нужна дата 7-е - нам все равно. С 7-го - 30 дней", - подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что полной тишины без ее качественного мониторинга достичь невозможно.

Путинское "перемирие" на 9 мая

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" с 7 по 10 мая в честь отмечаемого в России "Дня победы".

В Украине не верят в путинское "перемирие", поскольку во время так называемого пасхального "режима тишины" Россия не прекратила полностью обстрелы и атаки на фронте.

При этом 9 мая в Москве пройдет большой парад ко "Дню победы". Путин пригласил на парад некоторых европейских лидеров. Премьер Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич заявили, что поедут в Москву 9 мая. Более того, сербские военные примут участие в параде.

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