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Перемирие с сегодняшнего дня? Зеленский дал четкий сигнал России, но с условием

Суббота 03 мая 2025 21:58
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Перемирие с сегодняшнего дня? Зеленский дал четкий сигнал России, но с условием Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Украина готова к прекращению огня хоть с сегодняшнего дня. Однако в случае, если РФ готова делать зеркальные шаги.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение.

"В то же время мы готовы как можно быстрее, хоть с сегодняшнего дня, переходить к прекращению огня, если Россия готова к зеркальным шагам - к полной тишине, к длительной тишине минимум на 30 суток", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что это честный срок, когда можно подготовить следующие шаги.

"Россия должна останавливать войну и прекратить штурмы, прекратить обстрелы", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что по состоянию на сейчас интенсивность российских ударов не свидетельствует ни о чем, кроме желания России воевать и дальше. В частности, враг продолжает запускать "Шахеды", авиабомбы, и в то же время бои не утихают на фронте.

"Каждую ночь под сотню "Шахедов". Только за одну эту неделю, с понедельника по субботу, уже более 950 российских авиабомб. Ежедневно интенсивные бои на Покровском направлении, на других Донецких направлениях. Мы отвечаем по всему фронту, а также на территории Курской и Белгородской областей, где сохраняется наша активность", - резюмировал Зеленский.

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