Прекращение огня в Украине действует? В РФ говорят о начале "3-дневного перемирия" Путина
В полночь 8 мая в России заявили о начале действия режима прекращения огня с Украиной сроком на три дня, ранее анонсированного диктатором Владимиром Путиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Несмотря на то, что официального подтверждения со стороны Министерства обороны страны-агрессора до сих пор публично не было обнародовано, пропагандистские российские государственные информагентства и ведущие медиаресурсы написали в полночь (по киевскому времени), что такое "перемирие" началось со стороны РФ.
Согласно ранее заявленным руководством России срокам, данное "перемирие" якобы должно начаться в 00:00 8 мая, должно продолжаться также в течение 9 мая, и до полуночи 11 мая. То есть всего трое суток.
Стоит обратить внимание, что по данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, крайняя активность врага в воздухе фиксировалась 7 мая в 23:01, когда сообщалось о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией РФ на территорию Сумской области.
По состоянию на сейчас на карте воздушной тревоги в Украине "красные" зоны остаются только в оккупированном Крыму, в Луганской области и частично - в Харьковской области. Такие данные демонстрирует OSINT-мониторинг (информация на нем берется из открытых источников).
В Генеральном штабе ВСУ заявления российской стороны о якобы начале режима прекращения огня - никак не комментировали.
Путинское "трехдневное о перемирии"
Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин объявил временное "перемирие", якобы с гуманитарной целью в период с 8 по 11 мая. Главной идеей главы Кремля является "безопасное" проведение в Москве 9 мая большого парада в честь 80-летия победы над гитлеровской Германией во Второй Мировой войне.
Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, официальный Киев готов поддержать прекращение огня, если страна-террорист РФ ответит зеркально. Также глава государства отмечал, что Россия может согласиться на прекращение огня на 30 дней, но для этого необходимо давление со стороны США.
Стоит заметить, что украинские военные скептически относятся к российскому "перемирию", а напомнят, что РФ на Пасху сама не придерживалась своего "режима тишины".
Президент Франции Эммануэль Макрон также озвучил мнение, что Путин вероятно не будет придерживаться ранее лично анонсированного так называемого "перемирия" по случаю "Дня победы".
Добавим, в Белом доме, реагируя на идею Путина относительно трехдневного "перемирия", напомнили, что президент США Дональд Трамп заявил, что требует полного прекращения огня между Украиной и Россией.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.