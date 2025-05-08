Прекращение огня в Украине действует? В РФ говорят о начале "3-дневного перемирия" Путина

В полночь 8 мая в России заявили о начале действия режима прекращения огня с Украиной сроком на три дня, ранее анонсированного диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ .

Несмотря на то, что официального подтверждения со стороны Министерства обороны страны-агрессора до сих пор публично не было обнародовано, пропагандистские российские государственные информагентства и ведущие медиаресурсы написали в полночь (по киевскому времени), что такое "перемирие" началось со стороны РФ.

Согласно ранее заявленным руководством России срокам, данное "перемирие" якобы должно начаться в 00:00 8 мая, должно продолжаться также в течение 9 мая, и до полуночи 11 мая. То есть всего трое суток.

Стоит обратить внимание, что по данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, крайняя активность врага в воздухе фиксировалась 7 мая в 23:01, когда сообщалось о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией РФ на территорию Сумской области.

По состоянию на сейчас на карте воздушной тревоги в Украине "красные" зоны остаются только в оккупированном Крыму, в Луганской области и частично - в Харьковской области. Такие данные демонстрирует OSINT-мониторинг (информация на нем берется из открытых источников).

В Генеральном штабе ВСУ заявления российской стороны о якобы начале режима прекращения огня - никак не комментировали.