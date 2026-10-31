Грозят ли Украине аномальный холод и мороз, как прошлой зимой: ответ климатолога

Как создаются прогнозы на тот или иной сезон

Климатолог рассказала, что долгосрочные прогнозы (например, на зиму), создают мировые прогностические центры.

"Потому что это сложные расчеты и требуют много ресурсов", - объяснила Балабух.

Тем временем украинские специалисты могут ими пользоваться и уточнять - в соответствии с тем, как развиваются процессы в Украине.

"Эти климатические прогнозы показывают, насколько температура воздуха или количество осадков отличаются от климатической нормы, то есть от средних многолетних значений за 30-летние периоды", - отметила синоптик.

Следовательно, они отражают "усредненную картинку ожидаемых условий за месяц или сезон, характеризуя общие черты погоды, которые будут преобладать в течение этого периода".

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Можно ли сказать сейчас, какой будет зима в Украине

"Анализ расчетов мировых прогностических центров свидетельствует, что зима в Украине может быть теплее климатической нормы в среднем на 1-2 градуса", - сообщила Балабух.

Есть также расчеты, по ее словам, согласно которым "температура воздуха может быть в пределах климатической нормы".

"Но ни одна численная модель не прогнозирует среднюю за зиму температуру ниже нормы", - признала специалист.

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Насколько наперед могут "заглядывать" такие прогнозы

Представительница гидрометеорологического института рассказала, что "современные климатические модели позволяют оценить, какими могут быть зимы в Украине до середины и даже до конца века".

Но это - не обычные прогнозы погоды, а "климатические проекции, учитывающие разные сценарии будущего развития человечества (прежде всего объемы выбросов парниковых газов)".

"Например, по сценарию высоких выбросов парниковых газов RCP8.5, температура воздуха в Украине к середине столетия может повыситься еще на 1,5-2°С, а к концу - на 3-4°С (по сравнению с современным климатическим периодом)", - поделилась специалист.

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Означает ли это, что холодных зим больше не будет

"Это не значит, что зимы станут такими же, как в Крыму", - отметила Балабух.

Ведь речь идет прежде всего об "общем потеплении климата".

В то время как "сезонные особенности погоды и вероятность сильных морозов - будут сохраняться".

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Могут ли повторяться такие морозы, как прошлой зимой

На протяжении прошлой зимы (2025-2026 годов) в Украине местами фиксировали немалый мороз.

Балабух объяснила, что даже учитывая климатические изменения, утверждать, что такие холодные зимы повторяться не будут - нельзя.

"Несмотря на общее потепление климата, холодные зимы и сильные морозы в Украине и в дальнейшем возможны", - подчеркнула она.

Специалист добавила, что сезонные прогнозы:

показывают, насколько средняя температура зимы может отличаться от климатической нормы;

но не позволяют предусмотреть все похолодания и потепления.

"В течение последних лет мы преимущественно прогнозировали зимы на 1-2°С теплее нормы, и в целом эти прогнозы сбывались. Однако прошлой зимой вторжения арктического воздуха в январе и феврале вызвали значительное похолодание", - констатировала синоптик.

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Она напомнила, что тогда в северных областях температура в отдельные периоды была на 4°С ниже нормы (тогда как на юге - оставалась близкой к ней, а на Закарпатье - выше).

"Поэтому даже теплая по средним показателям зима может сопровождаться сильными морозами", - признала специалист.

При этом "периоды аномального холода могут чередоваться с оттепелями".

"И в результате средняя температура за месяц или сезон будет близкой к норме. Точнее предусмотреть такие изменения погоды позволяют краткосрочные прогнозы на ближайшие пять суток", - подытожила Балабух.