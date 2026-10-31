Грозят ли Украине аномальный холод и мороз, как прошлой зимой: ответ климатолога

Современные климатические модели позволяют оценить зимние тенденции в Украине на годы вперед. Но это - не обычные прогнозы погоды.
Об этом рассказала в интервью РБК-Украина заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.
Климатолог рассказала, что долгосрочные прогнозы (например, на зиму), создают мировые прогностические центры.
"Потому что это сложные расчеты и требуют много ресурсов", - объяснила Балабух.
Тем временем украинские специалисты могут ими пользоваться и уточнять - в соответствии с тем, как развиваются процессы в Украине.
"Эти климатические прогнозы показывают, насколько температура воздуха или количество осадков отличаются от климатической нормы, то есть от средних многолетних значений за 30-летние периоды", - отметила синоптик.
Следовательно, они отражают "усредненную картинку ожидаемых условий за месяц или сезон, характеризуя общие черты погоды, которые будут преобладать в течение этого периода".
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"Анализ расчетов мировых прогностических центров свидетельствует, что зима в Украине может быть теплее климатической нормы в среднем на 1-2 градуса", - сообщила Балабух.
Есть также расчеты, по ее словам, согласно которым "температура воздуха может быть в пределах климатической нормы".
"Но ни одна численная модель не прогнозирует среднюю за зиму температуру ниже нормы", - признала специалист.
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Представительница гидрометеорологического института рассказала, что "современные климатические модели позволяют оценить, какими могут быть зимы в Украине до середины и даже до конца века".
Но это - не обычные прогнозы погоды, а "климатические проекции, учитывающие разные сценарии будущего развития человечества (прежде всего объемы выбросов парниковых газов)".
"Например, по сценарию высоких выбросов парниковых газов RCP8.5, температура воздуха в Украине к середине столетия может повыситься еще на 1,5-2°С, а к концу - на 3-4°С (по сравнению с современным климатическим периодом)", - поделилась специалист.
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"Это не значит, что зимы станут такими же, как в Крыму", - отметила Балабух.
Ведь речь идет прежде всего об "общем потеплении климата".
В то время как "сезонные особенности погоды и вероятность сильных морозов - будут сохраняться".
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На протяжении прошлой зимы (2025-2026 годов) в Украине местами фиксировали немалый мороз.
Балабух объяснила, что даже учитывая климатические изменения, утверждать, что такие холодные зимы повторяться не будут - нельзя.
"Несмотря на общее потепление климата, холодные зимы и сильные морозы в Украине и в дальнейшем возможны", - подчеркнула она.
Специалист добавила, что сезонные прогнозы:
"В течение последних лет мы преимущественно прогнозировали зимы на 1-2°С теплее нормы, и в целом эти прогнозы сбывались. Однако прошлой зимой вторжения арктического воздуха в январе и феврале вызвали значительное похолодание", - констатировала синоптик.
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Она напомнила, что тогда в северных областях температура в отдельные периоды была на 4°С ниже нормы (тогда как на юге - оставалась близкой к ней, а на Закарпатье - выше).
"Поэтому даже теплая по средним показателям зима может сопровождаться сильными морозами", - признала специалист.
При этом "периоды аномального холода могут чередоваться с оттепелями".
"И в результате средняя температура за месяц или сезон будет близкой к норме. Точнее предусмотреть такие изменения погоды позволяют краткосрочные прогнозы на ближайшие пять суток", - подытожила Балабух.
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