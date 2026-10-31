Чи загрожують Україні аномальний холод і мороз, як минулої зими: відповідь кліматолога

Сучасні кліматичні моделі дають змогу оцінити зимові тенденції в Україні на роки вперед. Але це - не звичайні прогнози погоди.
Про це розповіла в інтерв'ю РБК-Україна завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.
Кліматолог розповіла, що довгострокові прогнози (наприклад, на зиму), створюють світові прогностичні центри.
"Бо це складні розрахунки і потребують багато ресурсів", - пояснила Балабух.
Тим часом українські спеціалісти можуть ними користуватися й уточнювати - відповідно до того, як розвиваються процеси в Україні.
"Ці кліматичні прогнози показують, наскільки температура повітря або кількість опадів відрізняються від кліматичної норми, тобто від середніх багаторічних значень за 30-літні періоди", - зауважила синоптик.
Отже, вони відображають "усереднену картинку очікуваних умов за місяць або сезон, характеризуючи загальні риси погоди, які переважатимуть впродовж цього періоду".
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"Аналіз розрахунків світових прогностичних центрів свідчить, що зима в Україні може бути теплішою за кліматичну норму в середньому на 1-2 градуси", - повідомила Балабух.
Є також розрахунки, за її словами, згідно з якими "температура повітря може бути в межах кліматичної норми".
"Але жодна чисельна модель не прогнозує середню за зиму температуру нижчою за норму", - визнала спеціаліст.
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Представниця гідрометеорологічного інституту розповіла, що "сучасні кліматичні моделі дають змогу оцінити, якими можуть бути зими в Україні до середини й навіть до кінця століття".
Але це - не звичайні прогнози погоди, а "кліматичні проєкції, які враховують різні сценарії майбутнього розвитку людства (насамперед обсяги викидів парникових газів)".
"Наприклад, за сценарієм високих викидів парникових газів RCP8.5, температура повітря в Україні до середини століття може підвищитися ще на 1,5-2°С, а до кінця - на 3-4°С (порівняно з сучасним кліматичним періодом)", - поділилась фахівець.
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"Це не означає, що зими стануть такими самими, як у Криму", - зауважила Балабух.
Адже йдеться насамперед про "загальне потепління клімату".
Тоді як "сезонні особливості погоди та ймовірність сильних морозів - зберігатимуться".
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Впродовж минулої зими (2025-2026 років) в Україні місцями фіксували чималий мороз.
Балабух пояснила, що навіть з огляду на кліматичні зміни, стверджувати, що такі холодні зими повторюватись не будуть - не можна.
"Попри загальне потепління клімату, холодні зими та сильні морози в Україні й надалі можливі", - наголосила вона.
Фахівець додала, що сезонні прогнози:
"Протягом останніх років ми переважно прогнозували зими на 1-2°С тепліші за норму, і загалом ці прогнози справджувалися. Однак минулої зими вторгнення арктичного повітря в січні та лютому спричинили значне похолодання", - констатувала синоптик.
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Вона нагадала, що тоді у північних областях температура в окремі періоди була на 4°С нижчою за норму (тоді як на півдні - залишалася близькою до неї, а на Закарпатті - вищою).
"Тому навіть тепла за середніми показниками зима може супроводжуватися сильними морозами", - визнала фахівець.
При цьому "періоди аномального холоду можуть чергуватися з відлигами".
"І в результаті середня температура за місяць чи сезон буде близькою до норми. Точніше передбачити такі зміни погоди дають змогу короткострокові прогнози на найближчі п'ять діб", - підсумувала Балабух.
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Крім того, ми пояснювали, як забруднення повітря змінює мікроклімат українських міст.
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