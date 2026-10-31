Чи загрожують Україні аномальний холод і мороз, як минулої зими: відповідь кліматолога

Як створюються прогнози на той чи інший сезон

Кліматолог розповіла, що довгострокові прогнози (наприклад, на зиму), створюють світові прогностичні центри.

"Бо це складні розрахунки і потребують багато ресурсів", - пояснила Балабух.

Тим часом українські спеціалісти можуть ними користуватися й уточнювати - відповідно до того, як розвиваються процеси в Україні.

"Ці кліматичні прогнози показують, наскільки температура повітря або кількість опадів відрізняються від кліматичної норми, тобто від середніх багаторічних значень за 30-літні періоди", - зауважила синоптик.

Отже, вони відображають "усереднену картинку очікуваних умов за місяць або сезон, характеризуючи загальні риси погоди, які переважатимуть впродовж цього періоду".

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Чи можна сказати зараз, якою буде зима в Україні

"Аналіз розрахунків світових прогностичних центрів свідчить, що зима в Україні може бути теплішою за кліматичну норму в середньому на 1-2 градуси", - повідомила Балабух.

Є також розрахунки, за її словами, згідно з якими "температура повітря може бути в межах кліматичної норми".

"Але жодна чисельна модель не прогнозує середню за зиму температуру нижчою за норму", - визнала спеціаліст.

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Наскільки наперед можуть "зазирати" такі прогнози

Представниця гідрометеорологічного інституту розповіла, що "сучасні кліматичні моделі дають змогу оцінити, якими можуть бути зими в Україні до середини й навіть до кінця століття".

Але це - не звичайні прогнози погоди, а "кліматичні проєкції, які враховують різні сценарії майбутнього розвитку людства (насамперед обсяги викидів парникових газів)".

"Наприклад, за сценарієм високих викидів парникових газів RCP8.5, температура повітря в Україні до середини століття може підвищитися ще на 1,5-2°С, а до кінця - на 3-4°С (порівняно з сучасним кліматичним періодом)", - поділилась фахівець.

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Чи означає це, що холодних зим більше не буде

"Це не означає, що зими стануть такими самими, як у Криму", - зауважила Балабух.

Адже йдеться насамперед про "загальне потепління клімату".

Тоді як "сезонні особливості погоди та ймовірність сильних морозів - зберігатимуться".

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Чи можуть повторюватись такі морози, як минулої зими

Впродовж минулої зими (2025-2026 років) в Україні місцями фіксували чималий мороз.

Балабух пояснила, що навіть з огляду на кліматичні зміни, стверджувати, що такі холодні зими повторюватись не будуть - не можна.

"Попри загальне потепління клімату, холодні зими та сильні морози в Україні й надалі можливі", - наголосила вона.

Фахівець додала, що сезонні прогнози:

показують, наскільки середня температура зими може відрізнятися від кліматичної норми;

але не дають змоги передбачити всі похолодання та потепління.

"Протягом останніх років ми переважно прогнозували зими на 1-2°С тепліші за норму, і загалом ці прогнози справджувалися. Однак минулої зими вторгнення арктичного повітря в січні та лютому спричинили значне похолодання", - констатувала синоптик.

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Вона нагадала, що тоді у північних областях температура в окремі періоди була на 4°С нижчою за норму (тоді як на півдні - залишалася близькою до неї, а на Закарпатті - вищою).

"Тому навіть тепла за середніми показниками зима може супроводжуватися сильними морозами", - визнала фахівець.

При цьому "періоди аномального холоду можуть чергуватися з відлигами".

"І в результаті середня температура за місяць чи сезон буде близькою до норми. Точніше передбачити такі зміни погоди дають змогу короткострокові прогнози на найближчі п'ять діб", - підсумувала Балабух.