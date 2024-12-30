Отвернется ли Алиев от Путина из-за катастрофы самолета AZAL: мнение политолога

Отношения между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и российским диктатором Владимиром Путиным ухудшились из-за катастрофы самолета Azerbaijan Airlines (AZAL). Однако вряд ли это "охлаждение" продлится долго.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Бредовые версии не делают чести". Отвернется ли Алиев от Путина из-за катастрофы AZAL".
По мнению главы Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, окончательно портить отношения - не в интересах ни Азербайджана, ни России. А нынешнее охлаждение вряд ли будет долгим, затянется максимум на несколько месяцев или полгода.
В качестве примера он привел инцидент 2015 года, когда турецкий F-16 сбил российский Су-24 у границы с Сирией. Тогда разразился настоящий кризис, Москва поссорилась с Анкарой и даже вводила санкции. Однако через несколько месяцев Реджеп Тайип Эрдоган извинился, и отношения постепенно наладились.
"Конечно, и сейчас между Путиным и Эрдоганом есть некоторые противоречия, но, тем не менее, они восстановили не просто условно добрососедские, но и во многих сферах партнерские отношения. Я думаю, с Азербайджаном будет похожая ситуация", - отметил политолог.
По его словам, сам по себе эпизод с катастрофой самолета AZAL и "бредовыми версиями" показал природу путинского режима.
"Это деформированная "великодержавность", аморальный способ поведения, когда Россия не может признать свою вину, не хочет поступать так, как это делают цивилизованные страны в подобных ситуациях. Сейчас Алиев оскорблен и не может не заботиться о достоинстве своего государства, поэтому надо демонстрировать резкую реакцию. Отношения с Путиным для него важны, ссориться он не намерен, но при этом показал, что не будет закрывать глаза. А еще это говорит о том, что Путина уже боятся не так, как раньше", - подчеркнул Фесенко.
Напомним, 25 декабря, в Казахстане в районе городе Актау разбился пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines. Он совершал рейс из Баку в Грозный.
Известно, что на борту самолета находились 67 человек, включая экипаж. В результате аварии погибли 38 человек.
По данным СМИ, в Грозном, где в этот день сбивали дроны, могли подбить самолет, поэтому он не смог сесть. В результате Embraer 190 упал в районе города Актау.
Как пишет издание Euronews, в Азербайджане подтвердили, что причиной авиакатастрофы была российская ракета.
Стоит отметить, что российский диктатор Владимир Путин извинился перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым за "трагический инцидент" с самолетом Azerbaijan Airlines. Однако не признал сбивание самолета российской стороной.
Подробнее об авиакатастрофе - в материале РБК-Украина.
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