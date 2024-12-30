Чи відвернеться Алієв від Путіна через катастрофу літака AZAL: думка політолога

На думку голови Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенка, остаточно псувати відносини - не в інтересах ні Азербайджану, ні Росії. А нинішнє охолодження навряд чи буде довгим, затягнеться щонайбільше на кілька місяців або півроку.

Як приклад він навів інцидент 2015 року, коли турецький F-16 збив російський Су-24 біля кордону з Сирією. Тоді вибухнула справжня криза, Москва посварилася з Анкарою і навіть вводила санкції. Однак через кілька місяців Реджеп Таїп Ердоган вибачився, і відносини поступово налагодилися.

"Звісно, і зараз між Путіним і Ердоганом є деякі протиріччя, але, тим не менш, вони відновили не просто умовно добросусідські, а й у багатьох сферах партнерські відносини. Я думаю, з Азербайджаном буде схожа ситуація", - зазначив політолог.

За його словами, сам по собі епізод із катастрофою літака AZAL і "маячними версіями" показав природу путінського режиму.

"Це деформована "великодержавність", аморальний спосіб поведінки, коли Росія не може визнати свою провину, не хоче чинити так, як це роблять цивілізовані країни в подібних ситуаціях. Зараз Алієв ображений і не може не піклуватися про гідність своєї держави, тому треба демонструвати різку реакцію. Стосунки з Путіним для нього важливі, сваритися він не має наміру, але водночас показав, що не буде закривати очі. А ще це говорить про те, що Путіна вже бояться не так, як раніше", - підкреслив Фесенко.