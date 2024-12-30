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Чи відвернеться Алієв від Путіна через катастрофу літака AZAL: думка політолога

Фото: російський диктатор Володимир Путін та президент Азербайджану Ільхам Алієв (kremlin.ru)
Автор: Тетяна Степанова, Данило Крамаренко

Відносини між президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та російським диктатором Володимиром Путіним погіршилися через катастрофу літака Azerbaijan Airlines (AZAL). Однак навряд чи це "охолодження" триватиме довго.

На думку голови Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенка, остаточно псувати відносини - не в інтересах ні Азербайджану, ні Росії. А нинішнє охолодження навряд чи буде довгим, затягнеться щонайбільше на кілька місяців або півроку.

Як приклад він навів інцидент 2015 року, коли турецький F-16 збив російський Су-24 біля кордону з Сирією. Тоді вибухнула справжня криза, Москва посварилася з Анкарою і навіть вводила санкції. Однак через кілька місяців Реджеп Таїп Ердоган вибачився, і відносини поступово налагодилися.

"Звісно, і зараз між Путіним і Ердоганом є деякі протиріччя, але, тим не менш, вони відновили не просто умовно добросусідські, а й у багатьох сферах партнерські відносини. Я думаю, з Азербайджаном буде схожа ситуація", - зазначив політолог.

За його словами, сам по собі епізод із катастрофою літака AZAL і "маячними версіями" показав природу путінського режиму.

"Це деформована "великодержавність", аморальний спосіб поведінки, коли Росія не може визнати свою провину, не хоче чинити так, як це роблять цивілізовані країни в подібних ситуаціях. Зараз Алієв ображений і не може не піклуватися про гідність своєї держави, тому треба демонструвати різку реакцію. Стосунки з Путіним для нього важливі, сваритися він не має наміру, але водночас показав, що не буде закривати очі. А ще це говорить про те, що Путіна вже бояться не так, як раніше", - підкреслив Фесенко.

Авіакатастрофа у Казахстані

Нагадаємо, 25 грудня, у Казахстані в районі місті Актау розбився пасажирський літак Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines. Він здійснював рейс з Баку до Грозного.

Відомо, що на борту літака перебували 67 осіб, включно з екіпажем. Внаслідок аварії загинули 38 осіб.

За даними ЗМІ, у Грозному, де цього дня збивали дрони, могли підбити літак, тому він не зміг сісти. У результаті Embraer 190 впав у районі міста Актау.

Як пише видання Euronews, в Азербайджані підтвердили, що причиною авіакатастрофи була російська ракета.

Варто зауважити, що російський диктатор Володимир Путін вибачився перед президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим за "трагічний інцидент" з літаком Azerbaijan Airlines. Проте не визнав збиття літака російською стороною.

Детальніше про авіакатастрофу - у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ПутінІльхам АлієвРосійська ФедераціяАзербайджанАвіакатастрофа