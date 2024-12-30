"Бредовые версии не делают чести". Отвернется ли Алиев от Путина из-за катастрофы AZAL

Президент Азербайджана Ильхам Алиев давит на Владимира Путина, чтобы тот признал российскую вину в катастрофе самолета Azerbaijan Airlines (AZAL). Он обвиняет представителей РФ в попытке "замять историю", требует извинений и компенсаций.

О том, как это происходит и может ли катастрофа AZAL поссорить лидеров Азербайджана и России, - в материале РБК-Украина .

Содержание

Катастрофа самолета AZAL: основные факты

Пассажирский самолет Embraer 190, который выполнял рейс из Баку в Грозный (Чечня), упал возле казахстанского города Актау утром 25 декабря. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажиры, погибли 38 человек.

Самолет три раза пытался зайти на посадку в Грозном, при этом пассажиры рассказали, что во время последней попытки услышали звуки, похожие на взрыв. Судя по записи полета в онлайн-сервисе Flightradar24, примерно в 08:25 лайнер исчез с радаров в районе города Каспийск. А появился спустя примерно полтора часа уже над Каспийским морем, когда двигался в сторону Актау.

В первые часы от российской стороны звучали разные причины катастрофы: столкновение с птицами, плотный туман и взрыв кислородного баллона на борту. Но после изучения обломков стало ясно, что самолет был поврежден элементами зенитной ракеты. Попытка приземлиться в Грозном совпала по времени с работой противовоздушной обороны, которая отражала атаку беспилотников.

Подробнее о первых часах после трагедии читайте в материале "Авиакатастрофа в Актау. Что случилось с самолетом и как РФ замалчивает версию о ЗРК".

Фото: обломки самолета "Азербаджанских Авиалиний" (Getty Images)

В последние дни Азербайджан открыто требует наказания виновных и выплаты компенсаций от России. За это время российские власти были вынуждены прекратить играть в молчанку, а Владимир Путин уже принес извинения "за трагический инцидент". Ильхаму Алиеву этого недостаточно.

Как менялись версии и риторика России и Азербайджана

В день катастрофы Росавиация выступила с заявлением о том, что командир самолета после столкновения с птицами и возникшей нештатной ситуации решил уходить на запасной аэродром и выбрал Актау на западе Казахстана.

Тогда Алиев говорил, что причины катастрофы пока были неизвестны. " По информации, которая мне была предоставлена, самолет компании AZAL изменил курс из-за ухудшения погодных условий и начал движение в сторону аэропорта Актау, где произошла авария при посадке", - заявил он.

26 декабря пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался "выстраивать какие-либо гипотезы" и призвал дождаться окончания следствия. Источники Euronews в правительстве Азербайджана сообщили, что причиной катастрофы стала российская ракета "земля-воздух", которая отработала по лайнеру во время налета беспилотников на Грозный.

Азербайджанское издание сaliber.аz написало, что на подлете к чеченской столице самолет обстреляли из системы ПВО "Панцирь-С". А пропал с радаров он после того, как российские средства радиоэлектронной борьбы парализовали системы связи на борту. По данным Reuters, никто в Азербайджане не считает, что это было сделано специально, но с учетом всех фактов ждут признания российской стороны.

Днем позже Песков отметил, что ему "нечего добавить" к тому, что говорил ранее. А компания AZAL выступила с заявлением, что самолет подвергся внешнему физическому и техническому воздействию. Глава Росавиации Дмитрий Ядров сетовал на сложную ситуацию в районе аэропорта Грозный из-за атаки якобы украинских дронов и плотный туман. "Командиру предлагались другие аэропорты. Он принял решение следовать в аэропорт Актау. Много разных обстоятельств, которые необходимо совместно расследовать", - добавил он.

Фото: на обломках самолетах видны следы, характерные для поражения зенитной ракетой (bakues.az)

По словам министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева, пассажиры и бортпроводники слышали взрывы, когда находились над Грозным. "На крыле самолета были видны пробоины. Внутри самолета и на фюзеляже имеются повреждения от различных режущих элементов", - сказал он.

В субботу Путин позвонил Алиеву и извинился за то, что "трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России". Алиев подчеркнул, что пробоины на фюзеляже подтверждают факт внешнего воздействия.

29 декабря глава Следкома РФ сообщил генпрокурору Азербайджана, что российская сторона у себя тоже проводит расследование. А президент Алиев в интервью азербайджанскому телевидению выступил с резкой критикой в адрес Москвы.

По его словам, версия с уничтожением самолета зенитной ракетой обоснована и опирается на факты. Пока непонятно, в какой степени РЭБ повлияли на управление и насколько действенными были последствия взрыва рядом с бортом, но попытки отрицать очевидный факт и завуалировать его "абсурд и глупость".

Алиев считает, что российская сторона должна принести извинения, признать вину, наказать виновных и выплатить компенсации. "Это наши условия. Первое из них уже было выполнено вчера. Надеюсь, что и другие наши условия будут приняты", - сказал он.

Некоторые российские официальные источники ложными версиями пытались замолчать информацию об инциденте. "Одним из моментов, который нас огорчил и удивил, было то, что российские официальные структуры выдвинули версии о взрыве какого-то газового баллона. Это открыто показывало, что российская сторона хочет замять вопрос, и это, конечно, никому не делает чести", - добавил Алиев.

Он также подчеркнул, что, по его убеждению, самолет сбили не специально. "К сожалению, первые три дня мы не слышали от России ничего, кроме бредовых версий", - сказал президент Азербайджана.

Баку также отказался от участия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) в расследовании. Из-за того, что в нем доминируют представители России. По словам Алиева, отказ был категорическим, так как "не секрет, что во главе структуры стоят граждане РФ и факторы объективности могли быть обеспечены не полностью".

Хотя если бы Россия с первых дней заняла конструктивную позицию, предложение о расследовании МАК могли принять. Уже после интервью Алиева стало известно о втором телефонном разговоре с Путиным. Кремлевская пресс-служба сообщила, что лидеры "продолжили обсуждение различных вопросов", связанных с катастрофой AZAL.

Почему Путин не признает вину публично

Публичное признание вины выглядело бы как унижение России. Это наиболее логичное объяснение, поскольку Путин не любит извиняться, особенно когда речь идет о странах, по его мнению, ниже статусом, объясняет глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Одно дело, если бы это были Китай или США. Хотя по Штатам против извинений могла бы сработать ситуация конфликта. Но статус Азербайджана, как думает Путин, значительно ниже, чем статус России. Поэтому извиняться перед Баку не очень достойно для "сверхдержавы". Это главная причина. При всем том, что Азербайджан достаточно лоялен и между ними в последнее время были дружественные отношения", - рассказал он РБК-Украина.

Фото: Владимир Путин избегает публичного признания вины, так как считает это "недостойным" перед страной, по его мнению, ниже статусом (kremlin.ru)

Сам Путин проблему понимает, отношения портить не хочет и, скорее всего, в личных разговорах с Алиевым делал какие-то признания. Но последний хочет публичных извинений, он очень раздражен и демонстрирует недовольство. Не столько самим фактом катастрофы, которая произошла по трагическому стечению обстоятельств, но в результате действий российской ПВО, сколько поведением Путина.

"Думаю, не в полном объеме и не так публично, но Москва решится на жест в сторону Баку. Не Путин лично, а МИД или какое-то ведомство как-то завуалированно извинится перед Азербайджаном и компенсации выплатят. Как раз что касается денег, для России здесь легче всего. И сделано это будет полуофициально и так, что российская пропаганда будет молчать", - добавил собеседник.

Фесенко подчеркивает, что Путин все еще важно замять конфликт. Сначала пытались это сделать версиями с птицами и кислородным баллоном, однако выяснилось, что самолет упал по другим причинам. Российскому диктатору пришлось маневрировать, сейчас он пытается снизить негативные последствие, но определенное охлаждение отношений будет проявляться некоторое время.

Причем негативные последствия, скорее, будут касаться масштабов внешнего авиасообщения с Россией, особенно в регион Северного Кавказа. Вполне возможно, что международные авиационные организации и некоторые страны потребуют определить там зону, закрытую для гражданской авиации, считает политолог.

Отвернется ли Алиев от Путина из-за катастрофы AZAL

Окончательно портить отношения - не в интересах ни Азербайджана, ни России. А нынешнее охлаждение вряд ли будет долгим, затянется максимум на несколько месяцев или полгода, полагает Фесенко.

Фото: Ильхам Алиев не заинтересован в длительном охлаждении отношений с Россией (Getty Images)

Здесь в качестве примера может послужить инцидент 2015 года, когда турецкий F-16 сбил российский Су-24 возле границы с Сирией. Тогда разразился настоящий кризис, Москва поссорилась с Анкарой и даже вводила санкции. Но спустя несколько месяцев Реджеп Тайип Эрдоган принес извинения и отношения постепенно наладились.

"Конечно, и сейчас между Путиным и Эрдоганом есть некоторые противоречия, но тем не менее они возобновили не просто условно добрососедские, но и во многих сферах партнерские отношения. Я думаю, с Азербайджаном будет похожая ситуация", - отметил он.

Сам по себе эпизод с катастрофой самолета AZAL и "бредовыми версиями" показал природу путинского режима.

"Это деформированная "великодержавность", безнравственный способ поведения, когда Россия не может признать свою вину, не хочет поступать так, как это делают цивилизованные страны в подобных ситуациях. Сейчас Алиев обижен и не может не заботиться о достоинстве своего государства, поэтому нужно демонстрировать резкую реакцию. Отношения с Путиным для него важны, ссориться он не намерен, но в то же время показал, что не будет закрывать глаза. А еще это говорит о том, что Путина уже боятся не так, как раньше", - подытожил Фесенко.

При подготовке текста использовались: публикации российских и азербайджанских СМИ, заявления представителей властей РФ, интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева местному ТВ, комментарий главы Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко.