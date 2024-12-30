Отвернется ли Алиев от Путина из-за катастрофы самолета AZAL: мнение политолога

Отношения между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и российским диктатором Владимиром Путиным ухудшились из-за катастрофы самолета Azerbaijan Airlines (AZAL). Однако вряд ли это "охлаждение" продлится долго.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Бредовые версии не делают чести". Отвернется ли Алиев от Путина из-за катастрофы AZAL" .

По мнению главы Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, окончательно портить отношения - не в интересах ни Азербайджана, ни России. А нынешнее охлаждение вряд ли будет долгим, затянется максимум на несколько месяцев или полгода.

В качестве примера он привел инцидент 2015 года, когда турецкий F-16 сбил российский Су-24 у границы с Сирией. Тогда разразился настоящий кризис, Москва поссорилась с Анкарой и даже вводила санкции. Однако через несколько месяцев Реджеп Тайип Эрдоган извинился, и отношения постепенно наладились.

"Конечно, и сейчас между Путиным и Эрдоганом есть некоторые противоречия, но, тем не менее, они восстановили не просто условно добрососедские, но и во многих сферах партнерские отношения. Я думаю, с Азербайджаном будет похожая ситуация", - отметил политолог.

По его словам, сам по себе эпизод с катастрофой самолета AZAL и "бредовыми версиями" показал природу путинского режима.

"Это деформированная "великодержавность", аморальный способ поведения, когда Россия не может признать свою вину, не хочет поступать так, как это делают цивилизованные страны в подобных ситуациях. Сейчас Алиев оскорблен и не может не заботиться о достоинстве своего государства, поэтому надо демонстрировать резкую реакцию. Отношения с Путиным для него важны, ссориться он не намерен, но при этом показал, что не будет закрывать глаза. А еще это говорит о том, что Путина уже боятся не так, как раньше", - подчеркнул Фесенко.