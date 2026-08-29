Нужно ли школьникам платить за проезд в Киеве: важные правила и исключения
С началом учебного года вопрос ежедневных поездок детей в школу и обратно снова становится актуальным для многих киевских семей.
Подробнее о правилах насчет оплаты проезда учеников в транспорте столицы, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Льготы на проезд: право бесплатного проезда в общественном транспорте Киева предоставляется, в частности, учащимся (воспитанникам) общеобразовательных учебных заведений - дневной формы обучения.
- Сезонное изменение: во время летних каникул - с 1 июля по 31 августа - действие бесплатного проезда для школьников в Киеве традиционно приостанавливается (хотя определенные льготы, позволяющие сэкономить, сохраняются).
- Когда ездить можно бесплатно: во время учебного года и в период годового оценивания - с 1 сентября по 1 июля следующего года.
- Важный нюанс: право бесплатного проезда в общественном транспорте столицы предоставляется школьникам при наличии действительного ученического билета (зарегистрировать поездки с помощью валидатора позволяет электронный документ).
- "Исключение" из правил: бесплатный проезд распространяется исключительно на муниципальный транспорт (метро, автобусы, троллейбусы, трамваи, фуникулер и городскую электричку), в то время как в частных маршрутках действуют общие тарифы.
Имеют ли школьники льготы на проезд
Согласно правилам КП "Киевпасстранс" насчет предоставления услуг и пользования общественным наземным пассажирским транспортом столицы, право безвозмездного проезда предоставляется многим категориям лиц.
Среди них, в частности:
- дети до 6 лет - без занятия отдельного места для сидения;
- дети из многодетных семей - при наличии соответствующего удостоверения;
- дети, которым установлена инвалидность, связанная с Чернобыльской катастрофой - при наличии соответствующего удостоверения серии Д (с вкладкой в него);
- дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, воспитываемые или обучающиеся в учебно-воспитательных и учебных заведениях - при наличии соответствующих документов (единого билета);
- ученики (воспитанники) общеобразовательных учебных заведений дневной формы обучения - при наличии соответствующего удостоверения (ученического билета).
Такое же право (на бесплатный проезд) предоставляет школьникам и КП "Киевский метрополитен".
Что меняется для учеников школ летом
Согласно решению Киевского городского совета, бесплатный проезд (и проезд с частичной оплатой) предоставляется ученикам заведений общего среднего образования столицы только в период учебного года и годового оценивания:
- с 1 сентября;
- до 1 июля (следующего года).
Следовательно, во время летних каникул - с 1 июля по 31 августа - действие бесплатного проезда для школьников в Киеве традиционно приостанавливается.
"С 1 июля по 31 августа, фактически на время летних каникул, как и в большинстве украинских городов, проезд для учеников платный. В то же время на электронный ученический билет можно приобрести проездной на месяц или на вторую половину месяца со скидкой в 75%", - объяснил ранее заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.
То есть сэкономить на проезде детей летом позволяют (по крайней мере, в этом году) отдельные льготные условия.
Нужно ли платить за проезд с 1 сентября
С 1 сентября проезд для учеников в общественном транспорте Киева снова станет бесплатным.
Но есть важный нюанс. Для этого, согласно правилам КП "Киевпасстранс", необходимо иметь соответствующее удостоверение - ученический билет.
Раньше для этого подходил лишь "традиционный" документ (ученический-книжечка), выданный учебным заведением (подтверждавший факт обучения ребенка в школе или лицее).
Сейчас для регулярного бесплатного проезда (с регистрацией поездки с помощью валидатора) необходимо пользоваться электронным ученическим билетом, который можно оформить:
- в приложении "Київ Цифровий";
- на портале scard.kyivcity.gov.ua;
- на сайте КП "ГІОЦ".
Пассажиры, имеющие право льготного проезда в общественном транспорте, могут пользоваться действующими проездными удостоверениями старого образца.
Однако действие ученического билета старого образца должно быть продлено в учебном заведении (он должен содержать такие реквизиты: фото, класс, срок действия, подпись ответственного лица и печать учебного заведения).
В завершение, школьникам и их родителям необходимо помнить, что к коммунальному общественному транспорту столицы относятся: автобусы (на городских маршрутах общего пользования), троллейбусы, трамваи, метрополитен, фуникулер и городская электричка.
То есть в киевских маршрутках (маршрутных такси, принадлежащих частным перевозчикам - коммерческим компаниям и предпринимателям) школьники права на бесплатный проезд не имеют, поэтому должны платить на общих основаниях.
Напомним, ранее мы рассказывали, как подорожал проезд в Киеве и сколько стоят маршрутки с 1 августа.
Кроме того, мы объясняли, что изменится для украинских учеников с 1 сентября.
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