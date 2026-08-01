Проезд в Киеве подорожал: сколько стоят маршрутки и коммунальный транспорт с 1 августа
С 15 июля в Киеве подорожал проезд по коммунальному транспорту. А с 1 августа тариф подняли и столичные маршрутки.
РБК-Украина рассказывает, сколько стоит проезд в транспорте Киева сегодня.
Главное:
- Подорожание маршруток: С 1 августа частные перевозчики подняли стоимость проезда до 20 и 25 гривен.
- Коммунальный транспорт: С 15 июля разовый билет в столичных автобусах, трамваях, троллейбусах, метро и фуникулере стоит 30 гривен.
- Как сэкономить При покупке сразу 50 поездок стоимость одной снижается до 25 гривен, также доступны месячные проездные.
- Льготы сохраняются: Студенты и дальше платят только 50% проездного, а школьники ездят бесплатно во время учебного года.
Сколько стоит проезд в маршрутках
Маршрутки, где проезд стоил 10 гривен, теперь стоят 20 гривен.
Маршрутки, где цена составляла 20 гривен, теперь стоят 25 гривен.
"Мы планировали поднять цену еще с 15 июля, но этого не делали, потому что тогда подорожал общественный транспорт. А с тех пор за последние 15 дней стоимость горючего выросла на 15 гривен", - объяснял РБК-Украина руководитель "Ассоциации перевозчиков Киева и Киевщины" Игорь Моисеенко.
Тарифы на коммунальный транспорт
В городском коммунальном транспорте (метро, автобусах, трамваях, троллейбусах и фуникулере) разовый билет стоит 30 гривен.
В то же время, для пассажиров действует система скидок при покупке поездок в месяц. Стоимость одной поездки в зависимости от количества приобретенных поездок:
- 1-9 поездок - 30 гривен за поездку;
- 10-19 поездок - 28,90 гривны;
- 20-29 поездок - 27,80 гривны;
- 30-39 поездок - 26,60 гривны;
- 40-49 поездок - 25,50 гривны;
- 50 поездок - 25 гривен.
Также киевляне могут приобрести месячные проездные билеты с ограниченным количеством поездок:
- 46 поездок - 1 088 гривен;
- 62 поездки - 1 463 гривны;
- 92 поездки - 2 156 гривен;
- 124 поездки - 2 888 гривен.
Безлимитный месячный проездной на все виды коммунального транспорта обойдется в 3 656 гривен.
Кто имеет право на льготы
Все установленные льготы на проезд в коммунальном транспорте сохраняются:
Студенты платят 50% стоимости месячного проездного билета;
Ученики во время учебного года ездят бесплатно, а в летние каникулы платят 25% стоимости.