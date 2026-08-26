Новые правила оценивания, старшая школа и укрытие: что изменится для учеников с 1 сентября
Новый учебный год в Украине принесет школьникам ряд изменений. В частности, обновятся правила оценивания и реагирования на буллинг, для учеников 7-9 классов увеличится количество часов истории и гражданского образования, а старшая школа продолжит тестировать новую модель профильного обучения.
РБК-Украина рассказывает, какие важные новации ждут школы в 2026/2027 учебном году.
Главное:
- 150 лицеев в 2026/2027 году будут тестировать новую модель профильной старшей школы.
- С 1 сентября изменятся правила реагирования на буллинг: школа должна рассмотреть сообщения в течение суток, а при наличии признаков насилия - уведомить полицию и службу по делам детей в течение трех часов.
- В 7-9 классах увеличат количество часов истории и гражданского образования на два часа.
- Для детей за границей и на временно оккупированных территориях вводят украиноведческий компонент, чтобы уменьшить нагрузку от параллельного обучения.
- В 1-9 классах начнут постепенно внедрять новые критерии оценки.
- В 49 прифронтовых громадах планируется установка 840 мобильных укрытий.
Профильная старшая школа: пилот расширят
В 2026/2027 учебном году в Украине расширят пилотный проект реформы старшей школы. Если в прошлом году новую модель тестировали 30 лицеев в 19 областях, то в этом году к ней присоединятся 150 учебных заведений.
Это подготовка к полноценному переходу на профильную старшую школу, который запланирован с сентября 2027 года. Тогда ученики 10-12 классов будут учиться по профилям и смогут углубленно изучать предметы в соответствии со своими образовательными и профессиональными планами.
У школьников будет возможность выбирать не только профильные дисциплины, но и отдельные предметы вне его. Например, ученик математического профиля сможет дополнительно выбрать курсы по естественным наукам, искусству или литературе.
В то же время, обязательными останутся украинский язык и литература, история Украины, английский язык, математика, физическая культура и "Защита Украины".
В 10 классе также предусмотрена возможность сменить профиль, если ученик поймет, что ошибся с выбором.
Ожидается, что старшая школа будет сосредоточена преимущественно в крупных лицеях. Это позволит формировать группы учеников для изучения разных предметов. В таких заведениях также предусмотрена должность карьерного образовательного советника, помогающего школьникам с выбором профиля и последующей учебой.
При этом реформа не касается начальной школы и не предусматривает закрытия гимназий, обучающих детей до 9 класса.
Классы можно будет делить на группы и во время дистанционного обучения
С нового учебного года классы можно будет делить на группы для изучения отдельных предметов не только во время очного, но и дистанционного обучения.
В частности, для украинского и иностранных языков:
- в 1-4 классах разделение возможно, если в классе 24 и более учеников;
- в 5-12 классах - если в классе более 27 учеников.
Лицеи, участвующие в пилотировании профильной старшей школы, в 2026/2027 учебном году также смогут создавать межклассные группы, по меньшей мере, из 8 учеников для изучения профильных предметов и интегрированных курсов.
В школах изменяют правила реагирования на буллинг
МОН обновил порядок реагирования на случаи буллинга в учебных заведениях.
Теперь сообщение о возможном насилии в отношении ребенка школа должна рассмотреть в течение суток. Если выявлены признаки таких действий, руководитель учреждения должен не позднее трех часов уведомить Национальную полицию и службу по делам детей.
В то же время, комиссия школы больше не устанавливает факт буллинга. Это может сделать исключительно суд. Задача комиссии - оценить ситуацию, определить потребности ребенка, организовать необходимую поддержку и принять решение в его интересах.
В прифронтовых громадах обустроят 840 мобильных укрытий
Для детей, которые продолжают учиться очно или в смешанном формате в прифронтовых регионах, запускают инициативу "Безопасный маршрут школьника".
В рамках проекта планируют установить 840 мобильных укрытий в 49 прифронтовых громадах. Их сооружение будет финансироваться на средства тыловых регионов.
Речь идет о громадах, где обучение детей продолжается, несмотря на угрозу атак КАБами и дронами.
В 7-9 классах станет больше истории и гражданского образования
В новом учебном году увеличится количество часов на изучение истории и гражданского образования в 7-9 классах.
По данным МОН, суммарное количество часов на предметы гражданской и исторической образовательной отрасли в базовом учебном плане увеличили на два часа.
Для детей за границей вводят украиноведческий компонент
В государственные стандарты начального, базового и профильного среднего образования добавили отдельные учебные планы для классов и групп с украиноведческим компонентом.
Это касается, в частности, детей, находящихся за границей или на временно оккупированных территориях и одновременно учащихся в украинской и иностранной школах.
Такой формат должен позволить детям не проходить две полные программы одновременно. Украинский компонент будет охватывать, в частности, украинский язык и литературу, историю и географию Украины, основы правоведения и "Защита Украины".
Оценки предметов, которые ребенок изучает в иностранной школе, могут быть засчитаны и в Украине. Для этого родителям следует подать заявление и документы, подтверждающие обучение.
Оценивание учеников меняется
С 2026/2027 учебного года начинают постепенно внедрять новые критерии оценки результатов обучения учеников.
В этом году они будут распространяться на 1-9 классы, в 2027/2028 учебном году - на 1-10 классы, а с 2028/2029-го - на 1-12 классы.
Оценивать должны не просто проделанную работу, а конкретные результаты обучения. Предусмотрены формовочная, текущая и итоговая оценка.
Для разных возрастных групп будут действовать разные подходы:
- в 1-2 классах - вербальная оценка;
- в 3-4 классах - вербальное и уровневое;
- в 5-12 классах - 12-балльная шкала.
Ученик будет иметь право получить пояснения относительно своей оценки и обратиться с просьбой о ее пересмотре. При этом оценка конкретного ученика является конфиденциальной информацией.
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