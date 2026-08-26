Новые правила оценивания, старшая школа и укрытие: что изменится для учеников с 1 сентября

Новый учебный год в Украине принесет школьникам ряд изменений. В частности, обновятся правила оценивания и реагирования на буллинг, для учеников 7-9 классов увеличится количество часов истории и гражданского образования, а старшая школа продолжит тестировать новую модель профильного обучения.

РБК-Украина рассказывает, какие важные новации ждут школы в 2026/2027 учебном году.

Главное: 150 лицеев в 2026/2027 году будут тестировать новую модель профильной старшей школы.

С 1 сентября изменятся правила реагирования на буллинг : школа должна рассмотреть сообщения в течение суток, а при наличии признаков насилия - уведомить полицию и службу по делам детей в течение трех часов.

: школа должна рассмотреть сообщения в течение суток, а при наличии признаков насилия - уведомить полицию и службу по делам детей в течение трех часов. В 7-9 классах увеличат количество часов истории и гражданского образования на два часа.

и гражданского образования на два часа. Для детей за границей и на временно оккупированных территориях вводят украиноведческий компонент , чтобы уменьшить нагрузку от параллельного обучения.

, чтобы уменьшить нагрузку от параллельного обучения. В 1-9 классах начнут постепенно внедрять новые критерии оценки.

В 49 прифронтовых громадах планируется установка 840 мобильных укрытий.

Профильная старшая школа: пилот расширят

В 2026/2027 учебном году в Украине расширят пилотный проект реформы старшей школы. Если в прошлом году новую модель тестировали 30 лицеев в 19 областях, то в этом году к ней присоединятся 150 учебных заведений.

Это подготовка к полноценному переходу на профильную старшую школу, который запланирован с сентября 2027 года. Тогда ученики 10-12 классов будут учиться по профилям и смогут углубленно изучать предметы в соответствии со своими образовательными и профессиональными планами.

У школьников будет возможность выбирать не только профильные дисциплины, но и отдельные предметы вне его. Например, ученик математического профиля сможет дополнительно выбрать курсы по естественным наукам, искусству или литературе.

В то же время, обязательными останутся украинский язык и литература, история Украины, английский язык, математика, физическая культура и "Защита Украины".

В 10 классе также предусмотрена возможность сменить профиль, если ученик поймет, что ошибся с выбором.

Ожидается, что старшая школа будет сосредоточена преимущественно в крупных лицеях. Это позволит формировать группы учеников для изучения разных предметов. В таких заведениях также предусмотрена должность карьерного образовательного советника, помогающего школьникам с выбором профиля и последующей учебой.

При этом реформа не касается начальной школы и не предусматривает закрытия гимназий, обучающих детей до 9 класса.

Классы можно будет делить на группы и во время дистанционного обучения

С нового учебного года классы можно будет делить на группы для изучения отдельных предметов не только во время очного, но и дистанционного обучения.

В частности, для украинского и иностранных языков:

в 1-4 классах разделение возможно, если в классе 24 и более учеников ;

; в 5-12 классах - если в классе более 27 учеников.

Лицеи, участвующие в пилотировании профильной старшей школы, в 2026/2027 учебном году также смогут создавать межклассные группы, по меньшей мере, из 8 учеников для изучения профильных предметов и интегрированных курсов.

В школах изменяют правила реагирования на буллинг

МОН обновил порядок реагирования на случаи буллинга в учебных заведениях.

Теперь сообщение о возможном насилии в отношении ребенка школа должна рассмотреть в течение суток. Если выявлены признаки таких действий, руководитель учреждения должен не позднее трех часов уведомить Национальную полицию и службу по делам детей.

В то же время, комиссия школы больше не устанавливает факт буллинга. Это может сделать исключительно суд. Задача комиссии - оценить ситуацию, определить потребности ребенка, организовать необходимую поддержку и принять решение в его интересах.

В прифронтовых громадах обустроят 840 мобильных укрытий

Для детей, которые продолжают учиться очно или в смешанном формате в прифронтовых регионах, запускают инициативу "Безопасный маршрут школьника".

В рамках проекта планируют установить 840 мобильных укрытий в 49 прифронтовых громадах. Их сооружение будет финансироваться на средства тыловых регионов.

Речь идет о громадах, где обучение детей продолжается, несмотря на угрозу атак КАБами и дронами.

В 7-9 классах станет больше истории и гражданского образования

В новом учебном году увеличится количество часов на изучение истории и гражданского образования в 7-9 классах.

По данным МОН, суммарное количество часов на предметы гражданской и исторической образовательной отрасли в базовом учебном плане увеличили на два часа.

Для детей за границей вводят украиноведческий компонент

В государственные стандарты начального, базового и профильного среднего образования добавили отдельные учебные планы для классов и групп с украиноведческим компонентом.

Это касается, в частности, детей, находящихся за границей или на временно оккупированных территориях и одновременно учащихся в украинской и иностранной школах.

Такой формат должен позволить детям не проходить две полные программы одновременно. Украинский компонент будет охватывать, в частности, украинский язык и литературу, историю и географию Украины, основы правоведения и "Защита Украины".

Оценки предметов, которые ребенок изучает в иностранной школе, могут быть засчитаны и в Украине. Для этого родителям следует подать заявление и документы, подтверждающие обучение.

Оценивание учеников меняется

С 2026/2027 учебного года начинают постепенно внедрять новые критерии оценки результатов обучения учеников.

В этом году они будут распространяться на 1-9 классы, в 2027/2028 учебном году - на 1-10 классы, а с 2028/2029-го - на 1-12 классы.

Оценивать должны не просто проделанную работу, а конкретные результаты обучения. Предусмотрены формовочная, текущая и итоговая оценка.

Для разных возрастных групп будут действовать разные подходы:

в 1-2 классах - вербальная оценка;

- вербальная оценка; в 3-4 классах - вербальное и уровневое;

- вербальное и уровневое; в 5-12 классах - 12-балльная шкала.

Ученик будет иметь право получить пояснения относительно своей оценки и обратиться с просьбой о ее пересмотре. При этом оценка конкретного ученика является конфиденциальной информацией.