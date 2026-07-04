Транспорт в Киеве стал платным для школьников: какой тариф и когда вернут бесплатный
С 1 июля в Киеве временно отменили бесплатный проезд для школьников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).
Какие тарифы сейчас действуют для школьников
Вместо бесплатных поездок учащимся предлагают покупать проездные билеты со скидкой 75%. Для школьников дневной формы обучения действуют следующие цены:
- 325 грн - безлимит на месяц;
- 162,50 грн - безлимит на вторую половину месяца;
- 192,50 грн - на 124 поездки;
- 143,75 грн - на 92 поездки;
- 97,50 грн - на 62 поездки;
- 72,50 грн - на 46 поездок.
Важно: если ребенок оплачивает разовые поездки ученическим, скидка не работает - придется платить полную стоимость проезда.
Где купить льготный проездной
Купить билет со скидкой можно несколькими способами:
- в приложениях "Киев Цифровой" и EasyPay;
- на официальном сайте КП "ГИОЦ";
- в городских терминалах самообслуживания
Когда вернут бесплатный проезд
Безвозмездный проезд для столичных школьников действует только во время учебного года. Поэтому на летние каникулы, с 1 июля по 31 августа, эту льготу традиционно приостанавливают.
До начала сентября также отменяется бесплатный проезд для курсантов высших военных учебных заведений.
А уже с 1 сентября проезд школьников в общественном транспорте Киева будет снова бесплатным.