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Транспорт в Киеве стал платным для школьников: какой тариф и когда вернут бесплатный

07:13 04.07.2026 Сб
2 мин
Проезд для школьников будет платным несколько месяцев, но для них действует льгота
aimg Дмитрий Левицкий
Транспорт в Киеве стал платным для школьников: какой тариф и когда вернут бесплатный Фото: сколько стоит проезд школьников в Киеве (Getty Images)
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С 1 июля в Киеве временно отменили бесплатный проезд для школьников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

Какие тарифы сейчас действуют для школьников

Вместо бесплатных поездок учащимся предлагают покупать проездные билеты со скидкой 75%. Для школьников дневной формы обучения действуют следующие цены:

  • 325 грн - безлимит на месяц;
  • 162,50 грн - безлимит на вторую половину месяца;
  • 192,50 грн - на 124 поездки;
  • 143,75 грн - на 92 поездки;
  • 97,50 грн - на 62 поездки;
  • 72,50 грн - на 46 поездок.

Важно: если ребенок оплачивает разовые поездки ученическим, скидка не работает - придется платить полную стоимость проезда.

Где купить льготный проездной

Купить билет со скидкой можно несколькими способами:

  • в приложениях "Киев Цифровой" и EasyPay;
  • на официальном сайте КП "ГИОЦ";
  • в городских терминалах самообслуживания

Когда вернут бесплатный проезд

Безвозмездный проезд для столичных школьников действует только во время учебного года. Поэтому на летние каникулы, с 1 июля по 31 августа, эту льготу традиционно приостанавливают.

До начала сентября также отменяется бесплатный проезд для курсантов высших военных учебных заведений.

А уже с 1 сентября проезд школьников в общественном транспорте Киева будет снова бесплатным.

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