Транспорт в Киеве стал платным для школьников: какой тариф и когда вернут бесплатный

С 1 июля в Киеве временно отменили бесплатный проезд для школьников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию ( КГГА ).

Какие тарифы сейчас действуют для школьников

Вместо бесплатных поездок учащимся предлагают покупать проездные билеты со скидкой 75%. Для школьников дневной формы обучения действуют следующие цены:

325 грн - безлимит на месяц;

162,50 грн - безлимит на вторую половину месяца;

192,50 грн - на 124 поездки;

143,75 грн - на 92 поездки;

97,50 грн - на 62 поездки;

72,50 грн - на 46 поездок.

Важно: если ребенок оплачивает разовые поездки ученическим, скидка не работает - придется платить полную стоимость проезда.

Где купить льготный проездной

Купить билет со скидкой можно несколькими способами:

в приложениях "Киев Цифровой" и EasyPay;

на официальном сайте КП "ГИОЦ";

в городских терминалах самообслуживания

Когда вернут бесплатный проезд

Безвозмездный проезд для столичных школьников действует только во время учебного года. Поэтому на летние каникулы, с 1 июля по 31 августа, эту льготу традиционно приостанавливают.

До начала сентября также отменяется бесплатный проезд для курсантов высших военных учебных заведений.

А уже с 1 сентября проезд школьников в общественном транспорте Киева будет снова бесплатным.