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Чи треба школярам платити за проїзд у Києві: важливі правила та винятки

09:40 29.08.2026 Сб
4 хв
Чи стане проїзд новою статтею витрат для батьків столичних учнів?
aimg Ірина Костенко
Чи треба школярам платити за проїзд у Києві: важливі правила та винятки Проїзд у Києві зараз не дешевий, але чи потрібно платити школярам (фото ілюстративне: Getty Images)
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З початком навчального року питання щоденних поїздок дітей до школи і назад знову стає актуальним для багатьох київських сімей.

Докладніше про правила щодо оплати проїзду учнів у транспорті столиці, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Пільги на проїзд: право безоплатного проїзду у громадському транспорті Києва надається, зокрема, учням (вихованцям) загальноосвітніх навчальних закладів - денної форми навчання.
  • Сезонна зміна: під час літніх канікул - з 1 липня до 31 серпня - дія безкоштовного проїзду для школярів у Києві традиційно призупиняється (хоча певні пільги, які дозволяють зекономити, зберігаються).
  • Коли їздити можна безкоштовно: під час навчального року та у період річного оцінювання - з 1 вересня до 1 липня наступного року.
  • Важливий нюанс: право безкоштовного проїзду в громадському транспорті столиці надається школярам за наявності дійсного учнівського квитка (зареєструвати поїздки за допомогою валідатора дозволяє електронний документ).
  • "Виключення" з правил: безоплатний проїзд поширюється виключно на муніципальний транспорт (метро, автобуси, тролейбуси, трамваї, фунікулер і міську електричку), тоді як у приватних маршрутках діють загальні тарифи.

Чи мають школярі пільги на проїзд

Згідно з правилами КП "Київпастранс" щодо надання послуг та користування громадським наземним пасажирським транспортом столиці, право безоплатного проїзду надається багатьом категоріям осіб.

Серед них, зокрема:

  • діти до 6 років - без зайняття окремого місця для сидіння;
  • діти з багатодітних сімей - за наявності відповідного посвідчення;
  • діти, яким встановлено інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою - за наявності відповідного посвідчення серії Д (з вкладкою до нього);
  • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, що виховуються або навчаються у навчально-виховних та навчальних закладах - за наявності відповідних документів (єдиного квитка);
  • учні (вихованці) загальноосвітніх навчальних закладів денної форми навчання - за наявності відповідного посвідчення (учнівського квитка).

Таке ж право (на безкоштовний проїзд) надає школярам і КП "Київський метрополітен".

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Що змінюється для учнів шкіл влітку

Відповідно до рішення Київської міської ради, безоплатний проїзд (та проїзд із частковою оплатою) надається учням закладів загальної середньої освіти столиці лише в період навчального року та річного оцінювання:

  • з 1 вересня;
  • до 1 липня (наступного року).

Отже, під час літніх канікул - з 1 липня до 31 серпня - дія безкоштовного проїзду для школярів у Києві традиційно призупиняється.

"З 1 липня до 31 серпня, фактично на час літніх канікул, як і в більшості українських міст, проїзд для учнів платний. Водночас на електронний учнівський квиток можна придбати проїзний на місяць або на другу половину місяця зі знижкою у 75%", - пояснив раніше заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Тобто зекономити на проїзді дітей влітку дозволяють (принаймні цього року) окремі пільгові умови.

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Чи треба платити за проїзд з 1 вересня

З 1 вересня проїзд для учнів у громадському транспорті Києва знову стане безкоштовним.

Але є важливий нюанс. Для цього, згідно з правилами КП "Київпастранс", необхідно мати відповідне посвідчення - учнівський квиток.

Раніше для цього підходив лише "традиційний" документ (учнівський-книжечка), виданий закладом освіти (який підтверджував факт навчання дітини у школі чи ліцеї).

Зараз же для регулярного безкоштовного проїзду (з реєстрацією поїздки за допомогою валідатора) необхідно користуватись електронним учнівським квитком, який можна оформити:

Пасажири, які мають право пільгового проїзду в громадському транспорті, можуть користуватися діючими проїзними посвідченнями старого зразка.

Проте дія учнівського квитка старого зразка повинна бути продовжена в навчальному закладі (він повинен містити такі реквізити: фото, клас, термін дії, підпис відповідальної особи та печатку закладу освіти).

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Насамкінець, школярам і їхнім батькам необхідно пам'ятати, що до комунального громадського транспорту столиці належать: автобуси (на міських маршрутах загального користування), тролейбуси, трамваї, метрополітен, фунікулер і міська електричка.

Тобто у київських маршрутках (маршрутних таксі, які належать приватним перевізникам - комерційним компаніям та підприємцям) школярі права на безкоштовний проїзд не мають, тож повинні платити на загальних підставах.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як подорожчав проїзд у Києві і скільки коштують маршрутки з 1 серпня.

Крім того, ми пояснювали, що зміниться для українських учнів з 1 вересня.

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