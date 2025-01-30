Не только пенсионеры. Кто в Украине имеет право на бесплатный проезд в транспорте

В Украине некоторые категории граждан имеют право на льготный проезд в общественном транспорте. То есть бесплатно ездить в автобусах, троллейбусах, трамваях или метро могут не только пенсионеры.

РБК-Украина рассказывает, кто именно из украинцев имеет право на бесплатный проезд.

Кто может ездить в общественном транспорте бесплатно

Льготные перевозки граждан регламентируются действующим законодательством Украины, в частности законами:

"Об автомобильном транспорте";

"О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты";

"Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине";

"О жертвах нацистских преследований";

"Об охране детства";

"О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы";

"О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел и некоторых других лиц и их социальной защите";

"О социальной защите детей войны";

"О реабилитации жертв политических репрессий в Украине";

"Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан преклонного возраста в Украине".

Согласно закону "Об автомобильном транспорте", льготные перевозки пассажиров (тех, которые имеют на это право) обеспечивают автомобильные перевозчики на автобусных маршрутах общего пользования.

При этом виды и объемы льготных перевозок устанавливаются соответствующим заказом (в котором определяется порядок компенсации автомобильным перевозчикам убытков от этих перевозок).

Отказываться от льготной перевозки пассажира (кроме случаев, предусмотренных законом) перевозчикам запрещается. За безосновательный отказ их могут наказывать штрафом в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан - 170 гривен.

Те из пассажиров, которые имеют право на бесплатный проезд, должны иметь при себе удостоверение личности установленного образца, справку или другой документ, на основании которого предоставляется льгота (в некоторых городах можно оформить отдельный электронный льготный билет - для автоматизированной системы учета оплаты проезда в транспорте).

Подобные правила и обязанности как для перевозчиков, так и для пассажиров, действуют также и для других видов общественного транспорта.

В целом, право на бесплатный проезд в общественном транспорте имеют:

участники боевых действий и лица, приравненные к ним;

инвалиды войны и лица, которые приравнены к ним;

военнослужащие срочной службы;

военнослужащие, которые стали инвалидами вследствие войны;

родители, находящиеся на иждивении военнослужащего, погибшего или пропавшего без вести во время прохождения военной службы;

ветераны военной службы, органов внутренних дел, Национальной полиции, Налоговой милиции, Государственной пожарной охранной службы, Государственной уголовно-исполнительной службы, Службы гражданской защиты, Госслужбы специальной связи и защиты информации, СБУ и бывшие работники прокуратуры;

полицейские при исполнении полномочий, работники СБУ при исполнении возложенных на них обязанностей;

реабилитированные лица, ставшие инвалидами вследствие репрессий;

лица с инвалидностью первой и второй группы;

дети-инвалиды;

лица, сопровождающие людей с инвалидностью первой группы или детей с инвалидностью (не более одного сопровождающего);

граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, отнесенные к первой категории;

ликвидаторы аварии на ЧАЭС, которые относятся ко второй категории;

дети, которым установлена инвалидность, связанная с катастрофой на ЧАЭС;

дети из многодетных семей;

дети до 6 лет (без занятия отдельного места для сидения);

пенсионеры (по возрасту).

Стоит отметить, что в разных городах Украины правила перевозки граждан и стоимость проезда в транспорте могут несколько отличаться. Например, с полным перечнем правил и льгот для пассажиров в Киеве (а также документами, дающими право на бесплатный проезд) можно ознакомиться на официальном портале КП "Киевпастранс".