Ученический билет теперь в смартфоне: как работает Мрія ID и какие льготы дает школьникам
В Украине запустили Мрію ID - цифровой аналог ученического билета, который теперь всегда под рукой в смартфоне.Документ автоматически появляется в приложении "Мрія" для учеников школ, уже присоединившихся к системе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МОН.
Главное:
- Цифровой аналог: Документ содержит ФИО, название школы, класс и фото. Он полностью заменяет бумажный или пластиковый ученический согласно постановлению Кабмина №177.
- Льготный проезд: В Запорожье и Одессе школьники уже ездят в транспорте по цифровому билету. В других городах услуга заработает после соответствующих решений местных советов.
- Система бонусов: За обучение дети будут получать виртуальную валюту - "мрійки", которую можно обменять на билеты в кино, книги или курсы.
- Доступность: Услуга доступна только для учеников школ, интегрированных в экосистему "Мрія".
Что известно о Мрія ID
Цифровой ученический билет содержит все необходимые данные о ребенке: фамилию и имя, название учебного заведения, класс и фотографию. Документ автоматически появляется в приложении "Мрія" для учеников тех школ, которые уже присоединились к системе.
Согласно постановлению Кабмина №177, этого документа достаточно для официального подтверждения статуса ученика. Однако для использования его в транспорте требуется соответствующее решение местных властей.
Где уже работает льготный проезд
Ученики в Запорожье и Одессе уже активно используют Мрія ID для бесплатного или льготного проезда в общественном транспорте. Школьникам достаточно открыть приложение и показать цифровой документ контролеру или водителю.
"Чтобы школьники могли пользоваться электронным ученическим в городе, это должно предусмотреть решение местного совета. После этого Мрія ID можно использовать как полноценный цифровой билет", - объясняет соруководитель проекта "Мрія" Максим Илюхин.
Бонусы за обучение: "Мрійки" и подарки
Кроме функций идентификации, приложение внедряет систему мотивации. За усердие - выполнение домашних заданий, просмотр образовательных видео и участие в викторинах - школьники будут получать виртуальную валюту ("мрійки").
Накопленные баллы можно будет обменять на реальные бонусы от партнеров проекта:
- билеты в кино и VR-квесты;
- сертификаты на книги;
- мастер-классы и курсы;
- занятия с репетиторами.
К инициативе уже присоединяются как крупные национальные компании, так и локальные бизнесы.
