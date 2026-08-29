ua en ru
Сб, 29 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Летели ракеты и дроны, более 10 прилетов: как ПВО отразила ночную атаку РФ

08:49 29.08.2026 Сб
2 мин
Сколько вражеских целей удалось сбить?
aimg Татьяна Степанова
Летели ракеты и дроны, более 10 прилетов: как ПВО отразила ночную атаку РФ Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 233 вражеских дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В ночь на 29 августа Россия атаковала Украину ракетами и 267 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей, однако есть прилеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Этой ночью россияне атаковали противокорабельной ракетой "Оникс", баллистической ракетой "Искандер-М" из ТОТ АР Крым, а также 267 ударными беспилотиками типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", S8000 "Бандероль" и дронами-имитаторами типа Приморско-Ахтарск - РФ, ТОТ Донецк, Гвардейское - ТОТ АР Крым.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 233 вражеских дронов на севере, юге, востоке и центре страны.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Кроме того, часть вражеских средств поражения не достигла своих целей, информация по ним уточняется.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", предупредили в Воздушных силах.

Россия усилила атаки на Киев

Напомним, что сегодня уже фактически третий день россияне постоянно и массово пытаются атаковать Киев и Киевскую область реактивными дронами.

Буквально вчера утром стало известно, что через несколько дней на столицу и область было совершено 38 атак , причем 27 августа в столице 13 раз в день объявляли воздушную тревогу.

В ночь на 29 августа и утром россияне в очередной раз пытались атаковали Киев. В результате обстрела пострадали дома и горела квартира.

По словам руководителя ЦПД Андрея Коваленко, Россия пытается провоцировать воздушные тревоги, а также истощить украинскую ПВО и население.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПВО Воздушные силы Украины Война в Украине Атака дронов Ракетная атака
Новости
Госдеп США призвал своих граждан не ехать в Украину: какая причина
Госдеп США призвал своих граждан не ехать в Украину: какая причина
Аналитика
Возрождение на пепелище или строительство ТРЦ: что будет с книжным рынком на Почайне
Ирина Костюченко, Олег Хомчук Возрождение на пепелище или строительство ТРЦ: что будет с книжным рынком на Почайне