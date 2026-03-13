Станет ли операция против Ирана успехом для Трампа: анализ эксперта

19:04 13.03.2026 Пт
Могут ли США достичь своих целей в войне с Ираном?
Александр Хара Эксперт
Станет ли операция против Ирана успехом для Трампа: анализ эксперта

США могут не достичь целей своей операции против иранского режима. Пока что у Тегерана есть силы, чтобы обороняться.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил директор Центра оборонных стратегий Александр Хара.

Читайте также: Почему Иран до сих пор не объявил о капитуляции: Трамп дал неожиданное объяснение

По словам эксперта, пока неясно, станет ли американская операция против Ирана успехом для Вашингтоном.

"Но пока выглядит, что они не достигнут своих целей. Поскольку, во-первых, режим удержался... У него есть еще возможности, то есть ракеты, дроны и так далее. Мы не увидели там восстания организованного, которое могло бы изменить режим", - обратил внимание Хара.

Он добавил, что сейчас американцы пытаются организовать гражданскую войну курдов против иранцев. Удастся ли это США - открытый вопрос. Необходимо учитывать, что у курдов в большинстве своем есть только стрелковое оружие, у них нет тяжелой техники, авиации и ракет.

Хара обратил внимание, что по окраинах Ирана проживают этнические меньшинства - азербайджанцы, курды, арабы и не только. И теоретически они могут отсоединится от страны.

"Но это не изменит саму ситуацию в Тегеране и смену власти", - уточнил эксперт.

Операция США и Израиля против Ирана

Напомним, американо-израильская операция против Ирана началась в конце февраля. В отличии от случая с Венесуэлой, когда американцам удалось сменить режим молниеносно, боевые действия с Ираном продолжаются уже несколько недель.

Президент США Дональд Трамп заверял, что операцию против Ирана рассчитывали провести за 4 недели.

Несколько дней назад американский лидер рассказал, что война "близка к завершению". Но сегодня, 13 марта, СМИ написали о том, что США перебрасывают на Ближний Восток дополнительные силы.

Зеленский назвал цену решения США по ослаблению санкций против России
Зеленский назвал цену решения США по ослаблению санкций против России
