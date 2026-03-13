Чи стане операція проти Ірану успіхом для Трампа: аналіз експерта

США можуть не досягти цілей своєї операції проти іранського режиму. Поки що в Тегерана є сили, щоб оборонятися.

За словами експерта, поки що неясно, чи стане американська операція проти Ірану успіхом для Вашингтоном.

"Але поки що виглядає, що вони не досягнуть своїх цілей. Оскільки, по-перше, режим утримався... У нього є ще можливості, тобто ракети, дрони тощо. Ми не побачили там повстання організованого, яке могло б змінити режим", - звернув увагу Хара.

Він додав, що зараз американці намагаються організувати громадянську війну курдів проти іранців. Чи вдасться це США - відкрите питання. Необхідно враховувати, що у курдів здебільшого є тільки стрілецька зброя, у них немає важкої техніки, авіації та ракет.

Хара звернув увагу, що на околицях Ірану проживають етнічні меншини - азербайджанці, курди, араби і не тільки. І теоретично вони можуть від'єднається від країни.

"Але це не змінить саму ситуацію в Тегерані і зміну влади", - уточнив експерт.