США перебрасывают тысячи морпехов и военные корабли на Ближний Восток, - WSJ

18:15 13.03.2026 Пт
Такое решение было принято на фоне блокады Ормузского пролива Ираном
aimg Иван Носальский
США перебрасывают тысячи морпехов и военные корабли на Ближний Восток, - WSJ Иллюстративное фото: американцы направляют на Ближний Восток дополнительные войска (Getty Images)

Соединенные Штаты Америки решили направить на Ближний Восток дополнительную ударную группу. В нее войдут тысячи морпехов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Читайте также: Большая сделка или война до конца? Три сценария Трампа в Иране и что они означают для Украины

Как пишет издание, США усиливают присутствие на Ближнем Востоке на фоне увеличения атак Ирана в Ормузском проливе. Тегеран хочет парализовать движение нефтяных танкеров.

По данным источников WSJ, министр обороны США Пит Хегсет уже одобрил запрос Центрального командования Вооруженных сил США о переброске элемента амфибийной ударной группы и связанного с ней экспедиционного подразделения морской пехоты.

Обычно в такую группировку входят несколько военных кораблей и около 5 тысяч морских пехотинцев.

В то же время президент США Дональд Трамп считает маловероятным, что иранцы восстанут против режима в ближайшее время. По его словам, он должен "почувствовать своими костями", когда необходимо завершать войну с Ираном.

Решение о переброске дополнительных сил на Ближний Восток США приняли после того, как над западной частью Ирака сбили самолет-заправщик KC-135. Все шесть членов экипажа погибли. Хегсет заверил, что к иранскому режиму "не будет пощады".

Операция США и Израиля против Ирана

Напомним, в конце февраля США и Израиль нанесли по Ирану мощные удары, в результате которых им удалось ликвидировать иранского верховного лидера Али Хаменеи.

В ответ Иран начал обстреливать соседние страны, где находятся иностранные военные базы, а также заблокировал Ормузский пролив - крайне важный маршрут для перевозки нефти.

Операция США и Израиля продолжается уже несколько недель. Недавно американский лидер заявил о том, что "война практически завершена".

Новости
Зеленский назвал цену решения США по ослаблению санкций против России
Зеленский назвал цену решения США по ослаблению санкций против России
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко