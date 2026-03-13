ua en ru
Главная » Новости » В мире

Почему Иран до сих пор не объявил о капитуляции: Трамп дал неожиданное объяснение

11:48 13.03.2026 Пт
3 мин
Между заявлениями Трампа и реальной ситуацией есть значительные расхождения
aimg Елена Чупровская
Почему Иран до сих пор не объявил о капитуляции: Трамп дал неожиданное объяснение Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Трамп заверил союзников, что Иран готов сдаться, однако спустя сутки новый верховный лидер страны пообещал продолжать борьбу и открывать новые фронты.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios, об этом заявили трое чиновников из стран G7, информированных о содержании разговора.

Читайте также: "Смотрите, что сегодня произойдет": Трамп анонсировал новые удары по Ирану

Трамп: "Я избавился от рака, который угрожал всем нам"

Во время виртуальной встречи G7 в среду утром Трамп похвастался результатами операции "Эпическая ярость" и заявил союзникам, что Иран "вот-вот капитулирует". По его словам, в Тегеране не осталось ни одного живого чиновника, который мог бы принять такое решение.

"Никто не знает, кто является лидером, поэтому никто не может объявить о капитуляции", - сказал Трамп.

Нового верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи он назвал "легковесом" и ранее заявил, что тот будет "неприемлемым" для США.

G7 давит на Трампа из-за Ормузского пролива

Лидеры G7 призвали Трампа как можно быстрее завершить войну - прежде всего из-за ситуации в Ормузском проливе. Трамп заверил, что ситуация там улучшается и коммерческие суда должны возобновить работу. Той же ночью у побережья Ирака подожгли по меньшей мере два танкера.

По словам источников, в вопросе целей и сроков завершения войны Трамп был "неоднозначным". Часть участников разговора вышла с ощущением, что он хочет завершения конфликта, - другие почувствовали обратное.

Трамп отметил, что главное для него сейчас - сроки, и добавил: нужно "завершить работу", чтобы избежать новой войны с Ираном через пять лет. Конкретных дат он не назвал.

Россия выигрывает на нефти - и получила ослабление санкций

Из-за роста цен на нефть Россия как крупный производитель может получить от кризиса финансовую выгоду. Лидеры Германии, Великобритании и Франции призвали Трампа не позволять Москве использовать ситуацию или получать ослабление санкций.

Впрочем, Министерство финансов США объявило о частичной отмене санкций на российскую нефть - несмотря на возражения трех европейских государств. Мера касается только нефти, которая уже находится в транзите, и только при условии отсутствия связи с Ираном. Действовать послабление будет один месяц.

Министр финансов Скотт Бессент подчеркнул, что российское правительство не получит значительной выгоды из-за этого решения.

Отдельный инцидент произошел с премьером Великобритании Киром Стармером. В начале он отказал США в использовании британских баз для ударов по Ирану. После того как Иран начал атаковать страны Персидского залива, Стармер изменил позицию и предложил доступ для "оборонительных" ударов.

Трамп ответил публично - при других лидерах G7: "Вам следовало предложить это до войны - теперь уже поздно", - сказал он.

