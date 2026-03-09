ua en ru
Трамп одним заявлением об Иране обвалил цены на нефть: что сказал президент

22:28 09.03.2026 Пн
2 мин
Стоимость нефти за день сократилась на более чем 22 процента
aimg Иван Носальский
Трамп одним заявлением об Иране обвалил цены на нефть: что сказал президент Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп считает, что война с Ираном "близка к завершению", поскольку Тегерану нечем сопротивляться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий американского лидера для CBS News и Bloomberg.

Читайте также: Нефтяной куш: Путин приказал максимально заработать на кризисе из-за войны в Иране

Что сказал Трамп

"Я думаю, что война практически завершена", - заявил президент США.

По словам Трампа, у Ирана не осталось ни флота, ни связи, ни военно-воздушных сил.

"От их ракет остались лишь разрозненные остатки. Их беспилотники уничтожают повсюду, включая производство дронов. Если посмотреть, у них ничего не осталось. В военном смысле у них ничего не осталось", - сказал он.

Обвал цены на нефть

Как обратило внимание Bloomberg, после такого заявления американского лидера цена на нефть сразу упала на уровень ниже 90 долларов за баррель.

Еще утром в пике нефть Brent стоила 116 долларов за баррель.

Трампа устраивает рост цены на нефть

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что резкий рост цены на нефть после начала американо-израильской операции против Ирана является "небольшой ценой за безопасность".

Американский лидер выразил уверенность, что скачок котировок является краткосрочным явлением.

По его мнению, стабилизация рынка энергоресурсов произойдет сразу после окончательной ликвидации иранской ядерной угрозы.

Операция США и Израиля затронула самых крупных экспортеров нефти в мире - страны Персидского залива. При этом Иран заблокировал Ормузский пролив, через который на танкерах перевозили гигантские объемы нефти.

