Реально ли завершить боевые действия до лета: Зеленский назвал ключевое условие

Киев, Среда 11 февраля 2026 20:38
Реально ли завершить боевые действия до лета: Зеленский назвал ключевое условие Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина и Россия уже до лета могут установить режим прекращения огня. Но для этого необходимо, чтобы США надавили на агрессора.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов.

Читайте также: Переговоры с РФ: Зеленский назвал предложение США, от которого никто не в восторге

"Реально ли завершить боевые действия до лета - зависит не только от Украины, зависит от Америки, которая должна давить на РФ. Если будет желание не только с украинской стороны, но и со стороны агрессора, то у нас получится закончить боевые действия до лета", - считает Зеленский.

Также глава украинского государства добавил, что прекращению огня должны предшествовать такие этапы:

  • подписание документа о гарантиях безопасности для Украины с США;
  • подписание "плана процветания" Украины, от которого зависит послевоенное восстановление страны. Для этого необходимо участия как американцев, так и европейцев;
  • согласование 20-пунктного мирного плана, особенно вопроса дальнейшей судьбы Донецкой области;
  • вынесение мирного плана на референдум.

"Я думаю, что можно все это успеть до лета", - отметил президент.

Завершение войны до лета

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что американская сторона стремится завершить войну до июня и работает над графиком переговоров.

Также, по его словам, США рассматривают возможность синхронного подписания всех ключевых соглашений, включая гарантии безопасности.

Комментируя такое заявление Зеленского, посол США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что никаких "дедлайнов" для прекращения боевых действий между Украиной и Россией нет.

По его словам, "дедлайны" в таких вопросах очень опасны.

К слову, Россия все так же настаивает, чтобы Украина отдала под ее контроль всю Донецкую область. На уступки в вопросе территорий агрессор идти не хочет.

