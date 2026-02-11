Реально ли завершить боевые действия до лета: Зеленский назвал ключевое условие

Украина и Россия уже до лета могут установить режим прекращения огня. Но для этого необходимо, чтобы США надавили на агрессора.

Как передает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов.

"Реально ли завершить боевые действия до лета - зависит не только от Украины, зависит от Америки, которая должна давить на РФ. Если будет желание не только с украинской стороны, но и со стороны агрессора, то у нас получится закончить боевые действия до лета", - считает Зеленский.

Также глава украинского государства добавил, что прекращению огня должны предшествовать такие этапы:

подписание документа о гарантиях безопасности для Украины с США;

подписание "плана процветания" Украины, от которого зависит послевоенное восстановление страны. Для этого необходимо участия как американцев, так и европейцев;

согласование 20-пунктного мирного плана, особенно вопроса дальнейшей судьбы Донецкой области;

вынесение мирного плана на референдум.

"Я думаю, что можно все это успеть до лета", - отметил президент.