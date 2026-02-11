ua en ru
Ср, 11 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Чи реально завершити бойові дії до літа: Зеленський назвав ключову умову

Київ, Середа 11 лютого 2026 20:38
UA EN RU
Чи реально завершити бойові дії до літа: Зеленський назвав ключову умову Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна і Росія вже до літа можуть встановити режим припинення вогню. Але для цього необхідно, щоб США натиснули на агресора.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив, відповідаючи на запитання журналістів.

Читайте також: Переговори з РФ: Зеленський назвав пропозицію США, від якої ніхто не в захваті

"Чи реально завершити бойові дії до літа - залежить не тільки від України, залежить від Америки, яка повинна тиснути на РФ. Якщо буде бажання не тільки з українського боку, а й з боку агресора, то у нас вийде закінчити бойові дії до літа", - вважає Зеленський.

Також голова української держави додав, що припиненню вогню мають передувати такі етапи:

  • підписання документа про гарантії безпеки для України зі США;
  • підписання "плану процвітання" України, від якого залежить післявоєнне відновлення країни. Для цього необхідна участь як американців, так і європейців;
  • узгодження 20-пунктного мирного плану, особливо питання подальшої долі Донецької області;
  • винесення мирного плану на референдум.

"Я думаю, що можна все це встигнути до літа", - зазначив президент.

Завершення війни до літа

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що американська сторона прагне завершити війну до червня і працює над графіком переговорів.

Також, за його словами, США розглядають можливість синхронного підписання всіх ключових угод, включно з гарантіями безпеки.

Коментуючи таку заяву Зеленського, посол США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що жодних "дедлайнів" для припинення бойових дій між Україною і Росією немає.

За його словами, "дедлайни" в таких питаннях дуже небезпечні.

До речі, Росія так само наполягає, щоб Україна віддала під її контроль усю Донецьку область. На поступки у питанні територій агресор йти не хоче.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Сполучені Штати Америки Війна в Україні Гарантії безпеки
Новини
Чи отримає Україна 90 млрд євро: Європарламент виніс остаточний вердикт
Чи отримає Україна 90 млрд євро: Європарламент виніс остаточний вердикт
Аналітика
Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ