Переговоры с РФ: Зеленский назвал предложение США, от которого никто не в восторге

Киев, Среда 11 февраля 2026 15:45
UA EN RU
Переговоры с РФ: Зеленский назвал предложение США, от которого никто не в восторге Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (flickr by president of Ukraine)
Автор: Иван Носальский

США предлагают создать на Донбассе свободную экономическую зону в качестве компромисса для завершения войны между Украиной и Россией. От такой идеи никто не в восторге.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Bloomberg.

Читайте также: Россия не получала мирный план из 20 пунктов, но "готова" к компромиссам, - Лавров

"Ни одна из сторон не заинтересована в идее свободной экономической зоны - ни россияне, ни мы", - сказал Зеленский.

По его словам, у Киева и Москвы разные взгляды на вопрос территорий.

"И договоренности были такими - давайте вернемся с видением того, как это может выглядеть, к следующей встрече", - уточнил он.

Требования России

Напомним, российские власти требуют, чтобы Украина вывела всех военных с территории Донецкой области. Москва хочет получить полный контроль над регионом.

В то же время Украина настаивает на том, чтобы в вопросе прекращения огня стороны отталкивались от текущей линии разграничения.

США в качестве компромисса предложили создать в Донецкой области свободную экономическую зону. Такая идея была внесена в мирный план президента Дональда Трампа.

При этом на прошлой неделе появилась информация о том, что в ходе переговоров в Абу-Даби Россия выдвинула новое требование по прекращению боевых действий.

Кроме контроля над территориями Донецкой и Луганской областей Кремль теперь настаивает на официальном международном признании Донбасса российским со стороны всех стран-участниц переговорного процесса.

