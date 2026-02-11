Переговоры с РФ: Зеленский назвал предложение США, от которого никто не в восторге

США предлагают создать на Донбассе свободную экономическую зону в качестве компромисса для завершения войны между Украиной и Россией. От такой идеи никто не в восторге.

Как передает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Bloomberg .

"Ни одна из сторон не заинтересована в идее свободной экономической зоны - ни россияне, ни мы", - сказал Зеленский.

По его словам, у Киева и Москвы разные взгляды на вопрос территорий.

"И договоренности были такими - давайте вернемся с видением того, как это может выглядеть, к следующей встрече", - уточнил он.