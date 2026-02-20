Продлят ли подписку Starlink? Польша приняла решение по 29 тысячам терминалов

Блокировка Starlink

Напомним, недавно Украина обратилась к владельцу SpaceX Илону Маску с просьбой ограничить использование спутниковой связи дронами типа "Шахед" после ряда российских терактов. В ответ Маск сообщил, что компания готова помочь.

Позже SpaceX ввела технические ограничения: модемы Starlink автоматически отключались, если устройство двигалось быстрее 90 км/ч. Это значительно усложнило их применение на беспилотниках.

Начиная с 5 февраля на территории Украины перестали работать абсолютно все неверифицированные терминалы. Гражданские и военные могут зарегистрировать свои устройства - в Министерстве цифровой трансформации сообщили о запуске режима "белого списка".

Россияне, ища выход из затруднительного положения со Starlink, в котором оказались, обратили внимание на семьи пленных. В частности, они пытаются угрозами и требованиями заставить официально регистрировать на себя терминалы.

Подробнее о процедуре попадания в "белый список" - в материале РБК-Украина.