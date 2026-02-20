Чи продовжать підписку Starlink? Польща ухвалила рішення щодо 29 тисяч терміналів

Блокування Starlink

Нагадаємо, нещодавно Україна звернулася до власника SpaceX Ілона Маска з проханням обмежити використання супутникового зв’язку дронами типу "Шахед" після низки російських терактів. У відповідь Маск повідомив, що компанія готова допомогти.

Пізніше SpaceX запровадила технічні обмеження: модеми Starlink автоматично відключалися, якщо пристрій рухався швидше ніж 90 км/год. Це значно ускладнило їх застосування на безпілотниках.

Починаючи з 5 лютого на території України перестали працювати абсолютно всі неверифіковані термінали. Цивільні та військові можуть зареєструвати свої пристрої - у Міністерстві цифрової трансформації повідомили про запуск режиму "білого списку".

Росіяни, шукаючи вихід зі скрутного становища зі Starlink, в якому опинилися, звернули увагу на родини полонених. Зокрема, вони намагаються погрозами тапа вимогами змусити офіційно реєструвати на себе термінали.

