Связаны ли убийства Парубия и Ирины Фарион и есть ли "российский след": в СБУ ответили

Украина, Суббота 30 августа 2025 18:07
UA EN RU
Связаны ли убийства Парубия и Ирины Фарион и есть ли "российский след": в СБУ ответили Фото: экс-спикер Рады и нардеп Андрей Парубий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Служба безопасности Украины не имеет никаких данных относительно того, связаны ли убийства языковеда Ирины Фарион и экс-спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия. В то же время рассматривается версия "российского следа" в деле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг относительно убийства Парубия.

Руководитель СБУ Львовской области Вадим Онищенко заверил, что изучается ряд версий. Среди них - версия о том, что убийство Парубия заказала и осуществила Россия.

"По поводу убийства Ирины Фарион у нас отсутствуют какие-либо сведения, которые бы связывали эти два преступления. Это то, что сейчас нам известно. Рассматриваются и другие версии, в том числе и российский след", - отметил он.

Убийство Ирины Фарион во Львове

19 июля 2024 года неизвестный выстрелил в бывшего нардепа Ирину Фарион. Вскоре она умерла в больнице. Полиция в ходе расследования рассматривала несколько версий, одной из которых был "российский след".

Подозреваемого в убийстве Ирины Фарион задержали 25 июля 2024 года. Им оказался Вячеслав Зинченко. Его задержали в Днепре. Сейчас ему грозит пожизненное заключение.

Убийство Парубия во Львове

Напомним, что утром 30 августа 2025 года во Львове неизвестный в упор расстрелял бывшего спикера Верховной Рады и народного депутата Андрея Парубия. Во Львове введена спецоперация "Сирена", начато досудебное расследование.

Президент Украины Владимир Зеленский уже заслушал доклад правоохранителей по убийству Парубия и отметил, что привлечены все возможные силы для поиска убийцы. По его словам, убийство Парубия было тщательно подготовлено.

Подробнее о гибели бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия, можно узнать в материале РБК-Украина.

Кем был Андрей Парубий, и как он начал политическую карьеру - читайте в материале РБК-Украина.

