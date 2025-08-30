Чи пов'язані вбивства Парубія і Ірини Фаріон та чи є "російський слід": в СБУ відповіли

Служба безпеки України не має жодних даних щодо того, чи пов'язані вбивства мовознавиці Ірини Фаріон та ексспікера Верховної Ради України Андрія Парубія. Водночас розглядається версія "російського сліду" у справі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг щодо вбивства Парубія.

"З приводу вбивства Ірини Фаріон у нас відсутні будь-які відомості, які б пов'язували ці два злочини. Це те, що наразі нам відомо. Розглядаються й інші версії, в тому числі й російський слід", - зазначив він.

Керівник СБУ Львівської області Вадим Онищенко запевнив, що вивчається низка версій. Серед них - версія про те, що вбивство Парубія замовила та здійснила Росія.

Вбивство Ірини Фаріон у Львові

19 липня 2024 року невідомий вистрілив у колишню нардепку Ірину Фаріон. Незабаром вона померла в лікарні. Поліція під час розслідування розглядала кілька версій, однією з яких був "російський слід".

Підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон затримали 25 липня 2024 року. Ним виявився В'ячеслав Зінченко. Його затримали в Дніпрі. Зараз йому загрожує довічне ув'язнення.

Вбивство Парубія у Львові

Нагадаємо, що вранці 30 серпня 2025 року у Львові невідомий впритул розстріляв колишнього спікера Верховної Ради та народного депутата Андрія Парубія. У Львові введено спецоперацію "Сирена", розпочато досудове розслідування.

Президент України Володимир Зеленський вже заслухав доповідь правоохоронців щодо вбивства Парубія та наголосив, що залучені всі можливі сили для пошуку вбивці. За його словами, вбивство Парубія було ретельно підготовлено.

