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В магазин с животным? Разрешает ли закон и когда придется платить штраф

Понедельник 23 июня 2025 07:30
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В магазин с животным? Разрешает ли закон и когда придется платить штраф Можно ли ходить в магазин с животным - важный вопрос (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко, Катерина Гончарова
Эксперт: Евгений Булименко

Иногда хозяева животных могут брать их с собой в магазины или супермаркеты. Однако что об этом говорит закон - стоит знать каждому.

Подробнее о том, можно ли на самом деле ходить в магазин с животными и как хозяев наказывают за нарушение правил их содержания, - рассказал в комментарии РБК-Украина адвокат и магистр права Евгений Булименко.

Что регулирует обращение с животными и разрешено ли ходить с ними в магазин

По словам эксперта, основным нормативным актом, который регулирует обращение с животными в Украине, является закон "О защите животных от жестокого обращения".

"Прямого запрета приводить животных в помещения магазинов закон не содержит", - сообщил Булименко.

В то же время частью 8 статьи 9 этого закона предусмотрено, что физические и юридические лица, содержащие домашних животных, обязаны:

  • соблюдать требования нормативно-правовых актов, регулирующих защиту животных от жестокого обращения;
  • соблюдать санитарно-гигиенические и ветеринарные нормы и правила;
  • не допускать нарушений прав и законных интересов других физических и юридических лиц;
  • не создавать угрозы безопасности людей, а также других животных.

Между тем правила содержания животных на соответствующей территории утверждают:

  • местные органы исполнительной власти;
  • органы местного самоуправления.

"Так, например, в столице действуют Правила содержания собак и кошек в г. Киеве, утвержденные решением Киевского городского совета от 25 октября 2007 года №1079/3912", - напомнил адвокат.

Он рассказал, что пунктом 5.7 этих правил не разрешается приводить животных (кроме собак-поводырей):

  • в помещения магазинов и кафе (кроме специализированных магазинов для животных);
  • в помещения объектов общественного питания;
  • в помещения учреждений здравоохранения;
  • в помещения учреждений образования и культуры;
  • на территорию детских и спортивных площадок.

"Нарушение правил содержания собак и кошек (в частности, приведение животных в общественные места) является административным правонарушением (согласно статье 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях)", - подчеркнул магистр права.

За него предусмотрена ответственность в виде:

  • либо предупреждения;
  • либо наложения штрафа (на граждан) - от 170 до 340 гривен и предупреждения;
  • либо наложения штрафа (на должностных лиц) - от 340 до 850 гривен.

"Таким образом, получается, что за приведение животного в помещение супермаркета владелец животного может быть привлечен к административной ответственности", - подытожил эксперт.

Напомним, ранее мы рассказывали, за что и как именно могут наказать владельцев собак в Украине.

Читайте также, что стоит знать о случаях, когда покупатели, находясь в магазине, по собственной неосторожности разбивают или повреждают тот или иной товар - обязаны ли они при этом возмещать его стоимость.

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Супермаркеты Животные Советы Штрафы Магазины Товары
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