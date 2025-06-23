В магазин с животным? Разрешает ли закон и когда придется платить штраф
Иногда хозяева животных могут брать их с собой в магазины или супермаркеты. Однако что об этом говорит закон - стоит знать каждому.
Подробнее о том, можно ли на самом деле ходить в магазин с животными и как хозяев наказывают за нарушение правил их содержания, - рассказал в комментарии РБК-Украина адвокат и магистр права Евгений Булименко.
Что регулирует обращение с животными и разрешено ли ходить с ними в магазин
По словам эксперта, основным нормативным актом, который регулирует обращение с животными в Украине, является закон "О защите животных от жестокого обращения".
"Прямого запрета приводить животных в помещения магазинов закон не содержит", - сообщил Булименко.
В то же время частью 8 статьи 9 этого закона предусмотрено, что физические и юридические лица, содержащие домашних животных, обязаны:
- соблюдать требования нормативно-правовых актов, регулирующих защиту животных от жестокого обращения;
- соблюдать санитарно-гигиенические и ветеринарные нормы и правила;
- не допускать нарушений прав и законных интересов других физических и юридических лиц;
- не создавать угрозы безопасности людей, а также других животных.
Между тем правила содержания животных на соответствующей территории утверждают:
- местные органы исполнительной власти;
- органы местного самоуправления.
"Так, например, в столице действуют Правила содержания собак и кошек в г. Киеве, утвержденные решением Киевского городского совета от 25 октября 2007 года №1079/3912", - напомнил адвокат.
Он рассказал, что пунктом 5.7 этих правил не разрешается приводить животных (кроме собак-поводырей):
- в помещения магазинов и кафе (кроме специализированных магазинов для животных);
- в помещения объектов общественного питания;
- в помещения учреждений здравоохранения;
- в помещения учреждений образования и культуры;
- на территорию детских и спортивных площадок.
"Нарушение правил содержания собак и кошек (в частности, приведение животных в общественные места) является административным правонарушением (согласно статье 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях)", - подчеркнул магистр права.
За него предусмотрена ответственность в виде:
- либо предупреждения;
- либо наложения штрафа (на граждан) - от 170 до 340 гривен и предупреждения;
- либо наложения штрафа (на должностных лиц) - от 340 до 850 гривен.
"Таким образом, получается, что за приведение животного в помещение супермаркета владелец животного может быть привлечен к административной ответственности", - подытожил эксперт.
Напомним, ранее мы рассказывали, за что и как именно могут наказать владельцев собак в Украине.
Читайте также, что стоит знать о случаях, когда покупатели, находясь в магазине, по собственной неосторожности разбивают или повреждают тот или иной товар - обязаны ли они при этом возмещать его стоимость.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.