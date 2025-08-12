Планируете путешествие в Европу с домашним любимцем? Вот, что нужно обязательно знать

Не только граждане ЕС пользуются свободой передвижения в пределах Евросоюза. Коты, собаки и даже хорьки могут путешествовать по странам ЕС, если имеют действующий EU pet passport (европейский паспорт домашнего животного).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную информацию от Еврокомиссии .

Такой документ содержит описание и данные о питомце, его микрочип или татуировку, сведения о прививках от бешенства и контакты ветеринара, который его выдал. Оформить паспорт можно у любого уполномоченного ветеринара.

Главное требование для животных, въезжающих в Евросоюз из стран, не являющихся членами ЕС, в том числе и из Украины, является актуальная вакцинация от бешенства. Для въезда в страны, свободные от ленточного гельминта Echinococcus multilocularis (Финляндия, Ирландия, Мальта, Норвегия, Северная Ирландия), также обязательно предварительное лечение от этого паразита.

Дополнительные правила

Стоит учесть исключения, что с 2021 года паспорта домашних животных, выданные в Великобритании, недействительны для путешествий из нее в страны ЕС или Северной Ирландии.

Кроме того, паспорт распространяется только на котов, собак и хорьков. Для птиц, грызунов, кроликов или рептилий нужно проверять национальные правила страны назначения.

Если вы въезжаете с животными в ЕС из страны, не входящей в блок, необходимо оформить EU animal health certificate (ветеринарный сертификат ЕС). Он содержит данные о здоровье, идентификацию и прививки от бешенства, и выдается государственным ветеринаром не более чем за 10 дней до въезда. Также нужно добавить письменное заявление, что перемещение животного не имеет коммерческой цели.

Сопровождение и количество животных

Путешествовать можно с максимум пятью животными. Если их больше, придется предоставить подтверждение участия в соревнованиях, выставках или спортивных мероприятиях, и что животным более 6 месяцев.

Если вы не сопровождаете своего любимца лично, можно уполномочить другого человека, но встретиться с животным следует не позднее чем через 5 дней после перемещения.