Официальный ветпаспорт для животного: как оформить и что для этого нужно

Официальный ветеринарный паспорт для домашнего животного в Украине является важным документом. Он не только подтверждает право собственности (идентифицирует) или отслеживает ветеринарную историю, но и позволяет путешествовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Где можно получить ветеринарный паспорт

Для того, чтобы оформить официальный ветеринарно-санитарный паспорт на домашнее животное, необходимо обратиться в государственную больницу ветеринарной медицины (все они подчиняются Госпродпотребслужбе).

Ознакомиться с контактами и выбрать учреждение в конкретном регионе можно с помощью соответствующего перечня на официальном сайте госслужбы.

Украинцам напомнили, что форма установленного образца ветеринарно-санитарного паспорта утверждена приказом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины №288 (от 1 августа 2014 года) "Об утверждении Правил заполнения, хранения, списания ветеринарных документов и требований к их учету".

Такой документ:

оформляется на двух языках - украинском и английском;

содержит на обложке ISO код Украины и номер паспорта.

Важно, что ветеринарно-санитарный паспорт остается действующим на протяжении всей жизни животного.

Ветпаспорт для домашнего любимца (иллюстрация: dpss.gov.ua)

Что нужно для того, чтобы оформить ветпаспорт

Для того, чтобы оформить и получить ветпаспорт на животное, необходимо осуществить ряд шагов:

провести осмотр животного у государственного врача ветеринарной медицины;

убедиться, что животное имеет маркировку: микрочип (его нужно считать с помощью сканера) или клеймо, нанесенное не позднее 3 июля 2011 года (данные об идентификации животного нужно внести в ветеринарно-санитарный паспорт);

предоставить подтверждение о прививке от бешенства.

"Такие требования определяются частью 3.4 Правил заполнения, хранения, списания ветеринарных документов и требований к их учету, утвержденных приказом Минагрополитики №288", - уточнили в Госпродпотребслужбе.

Отмечается, что подтверждением прививки от бешенства является документ, в котором содержатся:

дата вакцинации;

название вакцины, ее серия и номер;

ФИО врача, который проводил прививки;

подпись врача;

печать субъекта хозяйствования (ветеринарного учреждения), где работает врач.

Перед вакцинацией животного украинцам советуют проконсультироваться со своим ветеринаром - чтобы обеспечить надлежащий иммунный ответ.

"Чаще всего перед прививкой рекомендуют обработать животное от внутренних и внешних паразитов (за 7-10 дней до вакцинации), однако детальные рекомендации могут отличаться в зависимости от препарата", - объяснили в Госпродпотребслужбе.

Отмечается, что вносить в ветпаспорт прививки, сделанные ранее, нельзя.

Когда могут отказать в выдаче документа

Среди оснований, по которым человеку могут отказать в выдаче ветеринарно-санитарного паспорта на животное, упоминаются следующие:

врач не может осмотреть животное;

у животного нет идентификатора (микрочипа или клейма, нанесенного не позднее 3 июля 2011 года);

у животного нет прививки от бешенства и документа, подтверждающего ее (и владелец отказывается вакцинировать животное).

В заключение отметим, что для выезда с животным за границу в 2025 году одного ветеринарно-санитарного паспорта может быть мало.

Требования относительно необходимых документов (сертификатов, свидетельств, справок или форм) могут отличаться - в зависимости от страны назначения - однако к поездке, скорее всего, придется тщательно (и заранее) подготовиться.