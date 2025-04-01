От штрафа до тюрьмы: за что могут наказать владельцев собак в Украине

В Украине законодательство регламентирует правила ухода, выгула и обращения с собаками. Несоблюдение этих норм может повлечь административную, гражданскую или даже уголовную ответственность.

Как на законодательном уровне в Украине регулируется содержание собак, РБК-Украина узнало у юриста Адвокатского объединения "Дикси Лекс" Карины Гринчик.

Что говорит закон

Юрист отмечает, что законы, которые регулируют содержание животных, направлены на обеспечение безопасности людей, защиту самих животных от жестокого обращения, а также на поддержание чистоты в населенных пунктах.

Согласно статье 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), владельцы собак могут быть оштрафованы за следующие действия:

незаконное содержание животных в местах, где это запрещено (например, в подъездах, подвалах, на чердаках, в местах общего пользования);

отсутствие регистрации - в некоторых населенных пунктах определенные категории собак подлежат обязательной регистрации;

присутствие собаки в запрещенных местах - в магазинах, кафе, на детских площадках, пляжах и т.д;

выгул без поводка и намордника - для пород из перечня опасных собак поводок и намордник являются обязательными;

неуборка экскрементов животного во время прогулки в общественном месте;

несоблюдение правил транспортировки - при перевозке животного его владелец обязан обеспечить его безопасность, а также безопасность окружающих.

Размеры штрафов

За первое нарушение размер штрафа составит от 170 до 340 гривен (возможно вынесение предупреждения). За повторное или в случае, если собака нанесла вред здоровью или имуществу - штраф от 340 до 510 гривен, а также возможно изъятие животного.

Если собака причинила телесные повреждения человеку размер штрафа составит от 1700 до 3400 гривен, а также возможна конфискация животного.

Если собака причинила вред здоровью человека или его имуществу, владелец несет гражданскую ответственность. На основании ст. 12 Закона Украины "О защите животных от жестокого обращения", подлежит компенсации в полном объеме владельцем собаки материальный ущерб:

за испорченную одежду, обувь, аксессуары в размере полной стоимости нанесенного ущерба, которая может быть доказана чеками, товароведческой экспертизой (ст. 22, 1166 ГК Украины);

за вред здоровью - нанесение раны, переломы, повреждения в размере полной стоимости лечения, в том числе за проведение операций, санаторно-курортного лечения, протезирования, стоимость медикаментов, в том числе прививки (ст. 1195-1199 ГК Украины);

за моральный ущерб от пережитых страданий, (ст. 23, 1167, 1168 ГК Украины).

Уголовная ответственность

В случае, если собака нанесла потерпевшему тяжкие или средней тяжести телесные повреждения (степень телесных повреждений определяет судебно-медицинская экспертиза), владелец может быть привлечен к уголовной ответственности по статьям 128 и 119 Уголовного кодекса Украины.

Возможные наказания:

общественные работы (от 150 до 240 часов);

исправительные работы (до 2 лет);

ограничение свободы (до 2 лет).

Ограничения на содержание собак

Согласно закону Украины "О защите животных от жестокого обращения" запрещается содержать животных лицам, которые:

в течение года были оштрафованы за жестокое обращение с животными;

имеют судимость за издевательства над животными (в течение 10 лет с момента вступления в силу приговора суда).

В отношении животных запрещено:

негуманно дрессировать, использовать жестокие методы воспитания;

дарить животных в качестве призов в лотереях, конкурсах;

использовать животных в рекламе развлечений, фотосессиях, цирковых номерах без разрешения;

попрошайничать с животными, особенно бездомными;

бить, травить, травить животных;

привязывать собак к автомобилям или велосипедам с принуждением бежать;

организовывать бои между животными (собачьи бои и тому подобное).

Наказание за жестокое обращение с животными

Гринчик отмечает, что статья 89 КУоАП предусматривает штраф за издевательство над животными:

от 3400 до 5100 гривен (с конфискацией животного, если его пребывание у владельца угрожает жизни);

повторное нарушение или действия в отношении нескольких животных - штраф 5100-8500 гривен или админарест до 15 суток.

Уголовная ответственность (статья 299 УК Украины):

лишение свободы на 1-3 года за издевательство, что привело к увечью или гибели животного;

лишение свободы на 3-5 лет, если жестокое обращение происходило в присутствии детей;

лишение свободы на 5-8 лет, если преступление совершено с особой жестокостью или в группе лиц.

Правила выгула собак

Владелец должен обеспечить безопасность окружающих и своего животного.

Выгул собак потенциально опасных пород возможен только на коротком поводке и в наморднике.

В общественных местах владелец должен убирать за животным.

Запрещено оставлять собаку без присмотра.

Транспортировка собаки в общественном транспорте возможна только по правилам перевозки (намордник, клетка или контейнер).

Владелец собаки несет ответственность не только за уход и заботу о любимце, но и за его безопасность и безопасность окружающих. Юрист отмечает, что незнание законов не освобождает от ответственности, поэтому важно соблюдать установленные правила содержания, выгула и обращения с животными.