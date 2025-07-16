Пустят ли собак в метро? Что может измениться и где пройти опрос о новых правилах

В мобильном приложении "Киев Цифровой" запустили опрос насчет изменений в правила перевозки собак в столичном метро. Граждан призывают ответственно принять в нем участие - чтобы при необходимости специалисты смогли доработать окончательные положения новых правил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Что известно об опросе и чем он важен

В КГГА рассказали, что общественное обсуждение возможных изменений в правила перевозки животных в метро Киева начал КП "Киевский метрополитен".

Речь идет, в частности, о новых условиях проезда собак.

Уточняется, что проект изменений в действующие правила пользования киевским метрополитеном был разработан на основании:

обращений граждан;

соответствующей петиции.

Украинцам объяснили, что предложенные изменения предусматривают:

использование сумок с водонепроницаемым или абсорбирующим дном для собак малых пород;

перевозку больших собак в намордниках и на коротком поводке;

возможность проезда с животными в первом и последнем вагонах - в межпиковые часы;

соблюдение санитарных норм и правил безопасности владельцами животных.

Важно при этом, что вся ответственность за поведение животного в метро и соблюдение требований безопасности возлагается на владельца.

"Масштабный опрос жителей города относительно их отношения к этим возможным изменениям будет продолжаться через приложение "Киев Цифровой" в сотрудничестве с благотворительной организацией UAnimals", - отметили в КГГА.

Опрос о перевозке собак в метро (скриншот: kyiv.digital)

Между тем в "Киевском метрополитене" призывают горожан ответственно подойти к опросу, ведь на его основе проработают вопрос о запуске полугодового эксперимента - с новыми правилами перевозки собак в подземке.

"Тестовый период важен, ведь в течение этого времени специалисты проанализируют, как новые правила влияют на безопасность и комфорт всех пассажиров. И при необходимости будут доработаны окончательные положения правил", - подытожили в КГГА.

Стоит отметить, что согласно информации, обнародованной в приложении, опрос продлится до 27 июля 2025 года. По состоянию на вечер вторника, 15 июля, в нем приняло участие более 85,2 тыс. граждан.

Реакция властей на петицию насчет собак в метро

6 февраля 2024 года на сайте Киевского городского совета опубликовали петицию с призывом разрешить проезд с собаками в метро - при условии соблюдения безопасности и санитарных норм для других пассажиров.

Уже вскоре она набрала необходимое количество голосов - более 6000.

Петиция №12847 насчет разрешения на проезд с собаками в метро Киева (скриншот: petition.kyivcity.gov.ua)

14 марта в ответе на петицию (за подписью киевского городского главы Виталия Кличко) гражданам сообщили, что согласно действующим Правилам пользования Киевским метрополитеном, пассажирам запрещается перевозка животных (кроме собак-поводырей), а также птиц без специальных контейнеров или клеток.

В КГГА отметили, что указанные требования обусловлены, в частности, необходимостью обеспечения защиты собак от вредного для них внешнего воздействия (например от риска травмирования в результате попадания конечностей и/или шерсти животного в движущиеся части эскалатора).

Украинцам объяснили, что на станциях метрополитена, на эскалаторах и в вагонах поездов не предусмотрены надлежащие условия для пребывания собак.

Кроме того, непрогнозируемой является возможная реакция животных в условиях значительного пассажиропотока:

в замкнутом пространстве станций при постоянном шуме и подаче громкого сигнала электропоездом;

при проезде эскалатором, где есть риск попадания частей тела животного в элементы эскалатора с последующим травмированием;

при проезде в вагоне поезда, где существует опасность травмирования животных во время торможения поезда.

"Следует отметить, что в случае возникновения внештатной ситуации в метрополитене (задымление, пожар и т.д.), собаки, в случае транспортировки без специальных контейнеров или клеток, в результате непредсказуемого поведения могут представлять дополнительную опасность для пассажиров или затруднить оперативную эвакуацию", - добавили в ответе на петицию.

В отчете о состоянии реализации петиции от 26 апреля 2024 года заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Владимир Прокопив сообщил, что, учитывая актуальность вопроса безбарьерности владельцев домашних животных и возможности их транспортировки на территории города Киева:

электронная петиция №12847 была поддержана ;

; возможность поручения проработки этого вопроса просят рассмотреть Департаментом транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА).

Между тем директор метро Киева Виктор Брагинский напомнил, что подземка во время воздушных тревог обеспечивает безопасность людей, в том числе с домашними любимцами.

Он добавил, что учитывая это метрополитен поддерживает предложение горожан о том, чтобы позволить пассажирам перевозить собак.