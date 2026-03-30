Когда праздновать Пасху-2026 католикам и православным: ПЦУ объяснила разницу в датах

В 2026 году Пасха для христиан западного и восточного обрядов приходится на разные воскресенья апреля. После праздника у католиков для православных начнется самый строгий период Великого поста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Православной Церкви Украины (ПЦУ) в Facebook.

Главное: Совпадение в датах : "единый" день празднования Пасхи у западных и восточных христиан случается примерно раз в четыре-пять лет.

Кто и когда отмечает Пасху в 2026 году

Украинцам напомнили, что в прошлом 2025 году дата празднования Пасхи у западных и восточных христиан совпала в день 20 апреля.

Уточняется при этом, что "такое совпадение бывает примерно раз в четыре-пять лет". Следовательно в нынешнем 2026 году дата праздника - отличается.

Так, в воскресенье, 5 апреля Светлое Христово Воскресение будут отмечать христиане западного, латинского обряда.

Между тем христиане восточного обряда, православные - будут праздновать Пасху в следующее после этого воскресенье, 12 апреля.

ПЦУ будет отмечать Пасху 12 апреля (инфографика: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Почему христиане празднуют Пасху в разные даты

"Ежегодно накануне Пасхи более активно обсуждается вопрос о том, почему христиане празднуют Пасху в разные даты. Поэтому снова напомним, что этот вопрос не новый", - отметили в ПЦУ.

Украинцам рассказали, что споры насчет точной даты празднования Пасхи начали возникать между христианами уже во II веке после Рождества Христова:

часть христиан праздновала ее вместе с иудеями по еврейскому календарю - 14-го нисана (нисан - первый месяц года в вавилонском и еврейском религиозном календаре, примерно современный наш март-апрель);

другие христиане отмечали праздник в первое воскресенье после еврейской Пасхи (Песаха).

Между тем первый Вселенский собор в 325 году постановил всем христианам праздновать Пасху в первое воскресенье после первого полнолуния, которое наступит за днем весеннего равноденствия.

"Тогда Церковь была единой, и именно к этой "формуле" привязывалась древняя пасхалия (методика расчета даты Пасхи), которую мы используем и по сей день", - напомнили в ПЦУ.

Сообщается, что когда христианство разделилось - возникли разногласия из-за разных календарей (которыми пользовались католические и православные Церкви).

А это, в свою очередь, повлекло разницу в вычислении весеннего равноденствия - из-за разницы между календарями в 13 дней.

Следовательно, сегодня Православные Церкви (независимо от того, придерживаются ли они старого или нового календаря - юлианского или новоюлианского):

придерживаются единой пасхалии;

отсчитывают дату Пасхи от даты равноденствия по юлианскому календарю.

Исключением из этого "правила" является автономная Финляндская Православная Церковь, которая пользуется григорианским календарем.

В то же время католики и протестанты высчитывают дату Пасхи от астрономического равноденствия по григорианскому календарю.

"Именно в этом и заключается основное отличие расчетов", - объяснили в ПЦУ.

Уточняется также, что христиане восточной традиции придерживаются правила, что Пасха не может совпадать или праздноваться раньше иудейской Пасхи. Только после Песаха.

Католики же этого аспекта не придерживаются.

Какие дни поста перед Пасхой - наиболее строгие

В ПЦУ сообщили также (в контексте подготовки к встрече события Светлого Христова Воскресения), что в понедельник (30 марта) началась уже последняя неделя Святой Четыредесятницы - 6-я неделя Великого поста.

"Она еще называется Вербной из-за того, что завершается праздником Входа Господня в Иерусалим, или Вербным воскресеньем, которое в этом году приходится у нас на 5 апреля", - объяснили украинцам.

В ПЦУ напомнили, что одной из благочестивых традиций этого праздничного воскресенья является освящение в храмах веточек вербы.

После этого праздника начнется особый период Великого поста - Страстная неделя.

Речь идет о времени чествования событий последних дней земной жизни Иисуса Христа - его страданий, крестной смерти и погребения.

"Богослужения и воспоминания Страстной недели будут напоминать нам о том, какой дорогой ценой мы искуплены от рабства греха и смерти - ценой добровольных страданий и смерти на кресте Сына Божьего", - отметили в ПЦУ.

В завершение подчеркивается, что шесть дней накануне Пасхи:

наиболее строгие дни поста ;

; уникальные по богослужебным особенностям.

"И уже в воскресенье, 12 апреля, празднуем Светлое Христово Воскресение - праздник над праздниками, торжество над торжествами", - подытожили в ПЦУ.