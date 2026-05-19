Удар по Прилукам: уже более 20 раненых, поврежденный ТЦ "Эпицентр" (фото)

12:46 19.05.2026 Вт
2 мин
Есть пострадавшие среди работников торгового центра
aimg Мария Кучерявец
Удар по Прилукам: уже более 20 раненых, поврежденный ТЦ "Эпицентр" (фото) Фото: торговый центр "Эпицентр" в Прилуках на Черниговщине подвергся разрушениям (facebook.com/epicentrkua)
Во время утреннего баллистического удара по Прилукам Черниговской области подвергся разрушениям ТЦ "Эпицентр". В здании почти полностью разрушена задняя стена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании "Эпицентр К".

"Сегодня в результате ракетной атаки врага подвергся разрушениям торговый центр "Эпицентр" в Прилуках на Черниговщине. Ранения получили двое наших сотрудников. Угрозы их жизни нет. Взрывной волной почти полностью разрушена задняя стенка здания", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что после удара на месте возник пожар, который оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции, криминалисты, полицейские офицеры общины и все экстренные службы.

Удар по Прилукам: уже более 20 раненых, поврежденный ТЦ &quot;Эпицентр&quot; (фото)

Фото: взрывная волна значительно повредила "Эпицентр" в Прилуках (npu.gov.ua)

Удар по Прилукам

Напомним, что сегодня оккупанты ударили баллистической ракетой по центральной части города Прилуки.

Сначала было известно о двух погибших и 17 раненых людей. Среди раненых есть ребенок. Впрочем, впоследствии количество раненых в результате ракетного удара возросло до 21 человека, сообщил в комментарии "Суспільному" начальник Прилуцкого РВА Владимир Чернов.

Целью врага стало одно из предприятий, неподалеку от "Эпицентра". Также в городе поврежден супермаркет, пожарная техника, ряд зданий, автомобили местных жителей.

Напомним, что в апреле 2026 года российские войска ударными дронами атаковали в Прилуках отделение полиции. В результате чего возник пожар, пострадал мужчина.

Также мы писали об ударе россиян по Прилуцкому городскому совету, который произошел 7 апреля.

