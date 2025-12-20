Возможны ли выборы во время военного положения? Ответ Центризбиркома

Проведение президентских или парламентских выборов в Украине во время действия военного положения пока невозможно без изменений в законодательство.

По его словам, действующая нормативная база не позволяет говорить об организации выборов в период военного положения. При этом речь идет не только об избирательном законодательстве, а обо всей правовой системе государства.

"Без изменения существующего законодательства сейчас о выборах мы вообще говорить не можем. Мы не можем просто отменить военное положение в части выборов", - подчеркнул Дубовик.

Он пояснил, что во многих законах и решениях правительства заложены нормы, которые привязаны именно к завершению военного положения - в частности формулировки вроде "через три или шесть месяцев после его завершения". Поэтому точечные изменения могут привести к разрушению всей нормативно-правовой системы.

Отдельно заместитель председателя ЦИК обратил внимание на вопросы мобилизации и безопасности, которые также напрямую связаны с режимом военного положения и требуют четкого законодательного урегулирования в случае изменения подходов к выборам.

Дубовик напомнил, что Конституция Украины прямо запрещает проведение выборов народных депутатов во время войны, в то же время вопрос выборов в целом лежит в политической плоскости.

"ЦИК - это организатор выборов. Мы будем выполнять те решения, которые примет Верховная Рада и подпишет президент", - подытожил он.