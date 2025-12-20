Возможны ли выборы во время военного положения? Ответ Центризбиркома
Проведение президентских или парламентских выборов в Украине во время действия военного положения пока невозможно без изменений в законодательство.
Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик в интервью РБК-Украина.
По его словам, действующая нормативная база не позволяет говорить об организации выборов в период военного положения. При этом речь идет не только об избирательном законодательстве, а обо всей правовой системе государства.
"Без изменения существующего законодательства сейчас о выборах мы вообще говорить не можем. Мы не можем просто отменить военное положение в части выборов", - подчеркнул Дубовик.
Он пояснил, что во многих законах и решениях правительства заложены нормы, которые привязаны именно к завершению военного положения - в частности формулировки вроде "через три или шесть месяцев после его завершения". Поэтому точечные изменения могут привести к разрушению всей нормативно-правовой системы.
Отдельно заместитель председателя ЦИК обратил внимание на вопросы мобилизации и безопасности, которые также напрямую связаны с режимом военного положения и требуют четкого законодательного урегулирования в случае изменения подходов к выборам.
Дубовик напомнил, что Конституция Украины прямо запрещает проведение выборов народных депутатов во время войны, в то же время вопрос выборов в целом лежит в политической плоскости.
"ЦИК - это организатор выборов. Мы будем выполнять те решения, которые примет Верховная Рада и подпишет президент", - подытожил он.
Выборы в Украине: что известно
Президент США Дональд Трамп выступил с резким заявлением относительно Украины, утверждая, что страна якобы потеряла демократический статус из-за отсутствия выборов. При этом он фактически повторил российские нарративы о войне как основание для отсрочки голосования.
В то же время проведение президентских и парламентских выборов в Украине во время действия военного положения сейчас практически невозможно из-за постоянных обстрелов и высоких рисков безопасности. По этой же причине не состоялись и очередные местные выборы, запланированные на 26 октября.
Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что государство технически готово к организации выборов, однако их проведение возможно только после прекращения огня или при наличии реальных гарантий безопасности. По его словам, при таких условиях избирательный процесс можно было бы организовать в течение 60-90 дней.
В то же время Зеленский ожидает инициатив от Верховной Рады относительно изменений в законодательство, поскольку Конституция прямо запрещает проведение выборов во время военного положения.
Между тем российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы "подумает" над предоставлением гарантий безопасности на период возможного голосования, одновременно выдвинув условия относительно участия жителей временно оккупированных территорий Украины.