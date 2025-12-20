Чи можливі вибори під час воєнного стану? Відповідь Центрвиборчкому

Проведення президентських або парламентських виборів в Україні під час дії воєнного стану наразі неможливе без змін до законодавства.

Про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, чинна нормативна база не дозволяє говорити про організацію виборів у період воєнного стану. При цьому мова йде не лише про виборче законодавство, а про всю правову систему держави.

"Без зміни існуючого законодавства зараз про вибори ми взагалі говорити не можемо. Ми не можемо просто скасувати воєнний стан в частині виборів", - наголосив Дубовик.

Він пояснив, що у багатьох законах і рішеннях уряду закладені норми, які прив’язані саме до завершення воєнного стану - зокрема формулювання на кшталт "через три або шість місяців після його завершення". Тому точкові зміни можуть призвести до руйнації всієї нормативно-правової системи.

Окремо заступник голови ЦВК звернув увагу на питання мобілізації та безпеки, які також напряму пов’язані з режимом воєнного стану і потребують чіткого законодавчого врегулювання у разі зміни підходів до виборів.

Дубовик нагадав, що Конституція України прямо забороняє проведення виборів народних депутатів під час війни, водночас питання виборів загалом лежить у політичній площині.

"ЦВК - це організатор виборів. Ми будемо виконувати ті рішення, які ухвалить Верховна Рада і підпише президент", - підсумував він.