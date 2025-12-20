Чи можливі вибори під час воєнного стану? Відповідь Центрвиборчкому
Проведення президентських або парламентських виборів в Україні під час дії воєнного стану наразі неможливе без змін до законодавства.
Про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик в інтерв’ю РБК-Україна.
За його словами, чинна нормативна база не дозволяє говорити про організацію виборів у період воєнного стану. При цьому мова йде не лише про виборче законодавство, а про всю правову систему держави.
"Без зміни існуючого законодавства зараз про вибори ми взагалі говорити не можемо. Ми не можемо просто скасувати воєнний стан в частині виборів", - наголосив Дубовик.
Він пояснив, що у багатьох законах і рішеннях уряду закладені норми, які прив’язані саме до завершення воєнного стану - зокрема формулювання на кшталт "через три або шість місяців після його завершення". Тому точкові зміни можуть призвести до руйнації всієї нормативно-правової системи.
Окремо заступник голови ЦВК звернув увагу на питання мобілізації та безпеки, які також напряму пов’язані з режимом воєнного стану і потребують чіткого законодавчого врегулювання у разі зміни підходів до виборів.
Дубовик нагадав, що Конституція України прямо забороняє проведення виборів народних депутатів під час війни, водночас питання виборів загалом лежить у політичній площині.
"ЦВК - це організатор виборів. Ми будемо виконувати ті рішення, які ухвалить Верховна Рада і підпише президент", - підсумував він.
Вибори в Україні: що відомо
Президент США Дональд Трамп виступив із різкою заявою щодо України, стверджуючи, що країна нібито втратила демократичний статус через відсутність виборів. При цьому він фактично повторив російські наративи про війну як підставу для відтермінування голосування.
Водночас проведення президентських і парламентських виборів в Україні під час дії воєнного стану наразі є практично неможливим через постійні обстріли та високі безпекові ризики. З цієї ж причини не відбулися й чергові місцеві вибори, заплановані на 26 жовтня.
Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що держава технічно готова до організації виборів, однак їх проведення можливе лише після припинення вогню або за наявності реальних гарантій безпеки. За його словами, за таких умов виборчий процес можна було б організувати впродовж 60–90 днів.
Водночас Зеленський очікує ініціатив від Верховної Ради щодо змін до законодавства, оскільки Конституція прямо забороняє проведення виборів під час воєнного стану.
Тим часом російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито "подумає" над наданням безпекових гарантій на період можливого голосування, водночас висунувши умови щодо участі мешканців тимчасово окупованих територій України.