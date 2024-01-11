Есть ли угроза наступления россиян на Харьков и Чернигов: мнение эксперта

Россия увеличивает количество войск на Купянском направлении, однако пока конкретно для Харькова угрозы вражеского наступления нет. То же касается и Чернигова.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Украина готовит ответ. Что происходит на фронте и решится ли РФ на большое наступление" .

На прошлой неделе британская газета The Telegraph сообщила, что россияне готовят наступление на Харьков.

В украинской разведке подтвердили наращивание российских сил на Купянском направлении, что говорит об угрозе наступления врага с этой стороны.

По словам военного эксперта Александра Мусиенко, северо-восточный фланг всегда будет под постоянной угрозой из-за своей географии.

"Но не само Харьков, а Купянское направление. На сегодняшний день на Слобожанском участке нет увеличения вражеских войск в отличие от Купянского. Таким образом конкретно для Харькова на сегодняшний день угрозы нет. Но ситуация в динамике, и пока идет война, нельзя пренебрегать любыми рисками", - добавил эксперт.

Наступление РФ на Купянском направлении и на Харьков

В конце декабря командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что войска РФ продолжают интенсивные наступательные действия на Купянском направлении и перегруппируются на Лиманском. В ВСУ не исключают, что путинская армия хочет захватить Купянск, в частности, выйти на него с севера и востока, чтобы использовать в качестве плацдарма для дальнейшего наступления.

Как писали аналитики Института изучения войны (ISW), в ближайшие недели враг может активизировать свои усилия по захвату Купянска. В то же время, как рассказал председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, наступление террористов на направлении замедлилось, а ВСУ со своей стороны наносят им большое поражение.

Накануне спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отметил, что подобные информационные акции осуществляются либо в интересах врага, либо в рамках реализации настоящей свободы слова и нормальной информационной политики.

"Но мы должны на это трезво реагировать, а не поддаваться каким-то паническим настроениям", - сказал спикер ГУР.

Вчера Центр противодействия дезинформации также отметил, что все сообщения агрессора о наступлении в направлении Харьковской области являются российской пропагандой.

К данному мнению присоединился и Фитьо. Он заявил, что информацию, которая касается возможного наступления россиян на востоке Украины, необходимо воспринимать только от официальных источников ВСУ.