Чи є загроза наступу росіян на Харків та Чернігів: думка експерта

Росія збільшує кількість військ на Куп'янському напрямку, однак наразі конкретно для Харкова загрози ворожого наступу немає. Це ж стосується і Чернігова.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Україна готує відповідь. Що відбувається на фронті та чи наважиться РФ на великий наступ" .

Минулого тижня британська газета The Telegraph повідомила, що росіяни готують наступ на Харків.

В українській розвідці підтвердили нарощування російських сил на Куп'янському напрямі, що говорить про загрозу наступу ворога з цього боку.

За словами військового експерта Олександра Мусієнка, північно-східний фланг завжди буде під постійною загрозою через свою географію.

"Але не сам Харків, а Куп'янський напрямок. На сьогодні на Слобожанській ділянці немає збільшення ворожих військ на відміну від Куп'янського. Таким чином конкретно для Харкова на сьогодні загрози немає. Але ситуація в динаміці, і поки йде війна, не можна нехтувати будь-якими ризиками", - додав експерт.

Наступ РФ на Куп'янському напрямку й на Харків

В кінці грудня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, що війська РФ продовжують інтенсивні наступальні дії на Куп'янському напрямку та перегруповуються на Лиманському. У ЗСУ не виключають, що путінська армія хоче захопити Куп'янськ, зокрема вийти на нього з півночі та сходу, щоб використовувати як плацдарм для подальшого наступу.

Як писали аналітики Інституту вивчення війни (ISW), найближчими тижнями ворог може активізувати свої зусилля із захоплення Куп'янська. Водночас, як розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, наступ терористів на напрямку сповільнився, а ЗСУ, зі свого боку, завдають їм великого ураження.

Напередодні речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зауважив, що подібні інформаційні акції здійснюються або ж в інтересах ворога, або в "рамках реалізації справжньої свободи слова і нормальної інформаційної політики.

"Але ми повинні на це тверезо реагувати, а не піддаватися якимсь панічним настроям", - сказав речник ГУР.

Вчора Центр протидії дезінформації також зауважив, що всі повідомлення агресора про наступ в напрямку Харківської області є російською пропагандою.

До даної думки долучився і Фітьо. Він заявив, що інформацію, яка стосується можливого наступу росіян на сході України необхідно сприймати лише від офіційних джерел ЗСУ.