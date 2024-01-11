Украина готовит ответ. Что происходит на фронте и решится ли РФ на большое наступление

Украинские войска сдерживают россиян на востоке и готовят решительный ответ. Который, по заявлению командования, врагу не понравится. О ситуации на фронте и о том, решится ли Россия наступать на Харьков или Чернигов, – в обзоре РБК-Украина.

При подготовке материала использовались: сводки Генштаба ВСУ, аналитика американского Института изучения войны (ISW), карты проекта DeepState, заявления представителей командования, военных спикеров и местной власти, публикация издания The Telegraph, комментарии экспертов Алексея Гетьмана и Александра Мусиенко.

Битва за Купянск. Украина готовит ответ, который не понравится РФ

Ситуация на востоке сложная, российские войска не оставляют попыток найти слабые места в украинской обороне. В первых числах января противник понес значительные потери на участке Ягодное – Купянск-Узловой и сосредоточился на перегруппировке. В районе Купянского леса, Первомайского и Орлянки действует силами 6-й общевойсковой и 1-ой танковой армий, наращивает усилия по захвату высот, Синьковки и выходу на районный центр.

Как сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский, россияне наступают через Купянский лес.

"Интенсивные боевые действия начались в октябре 2023 года и с тех пор здесь ни на день не утихает жесткая борьба. Противник ежедневно штурмует населенные пункты, обстреливает их из артиллерии и применяет авиацию. Сейчас штурмы наших позиций враг осуществляет в районе Синьковки с целью дальнейшей блокировки Купянска", - рассказал он.

Оперативная обстановка динамичная и нуждается в постоянном контроле. Главная задача – работать на опережение. И пока украинским силам удается разбивать российский наступательный потенциал, заверил Сырский.

На этой неделе позиции посетили главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и министр обороны Рустем Умеров. По итогам последний сделал заявление: "Доложили о ситуации, текущих вызовах. Решения будут приняты в ближайшее время – врагу не понравится".

Ситуация под Купянском сложная, не исключено, что в приоритете РФ выйти в первую очередь на Купянск-Узловой (фото deepstatemap.live)

На Лимано-Купянское направление стянули порядка 130 тысяч россиян, более 1000 танков, почти столько же ствольной артиллерии и около 350 РСЗО. Группировка мощная, грубо говоря, до трети от всего того, что Россия вообще перебросила на фронт, объясняет майор запаса ВСУ, эксперт Алексей Гетьман.

"Возможно, больше чем на Купянск, они стремятся выйти на Купянск-Узловой, потому что это наш логистический центр, и они хотят контролировать железную дорогу. Также есть предположения, будут или нет разворачиваться на Харьков. Сил и средств вроде бы достаточно, но пока нет признаков готовящейся атаки непосредственно на Харьков. Что именно имел в виду Умеров, сложно сказать. Быть может, мы планируем свои контрнаступательные действия. На востоке враг сильно измотан", – рассказал он в беседе с РБК-Украина.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко такой вариант не исключает. Поскольку нужно усилить стратегически важный северо-восточный фланг и ослабить давление на него.

"Возможно, рейды украинской разведки в Белгородскую область, удары и приезд командования связаны и свидетельствуют о подготовке к контрнаступательным действиям. Конечно, они будут локальными, но думаю, довольно мощными", – отметил он.

Быстрого продвижения с Бахмута на Часов Яр не будет

Тяжелые бои идут и возле Бахмута. По данным ISW, украинские войска могли отступить к северной окраине села Богдановка, хотя информация не подтверждена. Силы обороны отбивают вражеские штурмы в районах Спорного, Хромово и в направлении Ивановского, а также на южном фланге в районах Клещиевки и Андреевки.

Спикер 26-й артиллерийской бригады ВСУ Олег Калашников называет вышеперечисленные села приоритетными целями противника.

"И у них появился еще один приоритет к выборам Путина ­– это Ивановское", – отметил он в эфире телемарафона.

По его словам, на эту задачу бросили 11-ю десантно-штурмовую бригаду из Улан-Удэ, чтобы доказать, что десантура способна самостоятельно одерживать победы. Также враг держит под огневым контролем дорогу на Часов Яр, обеспечивающую украинскую логистику. В последнее время оккупанты меньше атакуют живой силой и тяжелой техникой, но артиллерия работает днем и ночью.

Россияне ведут ползучее наступление на Часов Яр (фото deepstatemap.live)

"Если позволяет погода, враг также применяет и авиацию, сбрасывает на нас свои управляемые авиационные бомбы. Ситуация остается контролируемой, но напряженной и довольно опасной", – подытожил спикер.

Сами российские "Z-военкоры" называют наступление на Часов Яр ползучим. И признают, что если успехи и будут, то постепенными. Александр Мусиенко уверен, что быстрый вражеский прорыв на Часов Яр невозможен.

"Как минимум потому, что наши силы удерживают господствующие высоты в районе Часов Яра и достаточно эффективно отбивают атаки. Думаю, здесь бои в ползучей наступательной манере будут продолжаться до весны. А дальше, возможно, россияне несколько притормозят", – рассказал он.

Авдеевка выстоит зиму. Куда двинутся оккупанты после Марьинки

Резкое похолодание, похоже, мешает россиянам активнее действовать под Авдеевкой. Они не отказались от планов окружить город, однако почти вдвое сократили число артиллерийских обстрелов.

"Мы это списываем на погодные условия, потому что не в полном объеме могут работать беспилотники. К тому же по сравнению с той погодой, которая была, стало достаточно холодно", – отметил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления Александр Штупун.

По его словам, также снизилось количество штурмов: если раньше было до 50-60 в сутки, то теперь около 25. Тем не менее авиация применяется достаточно активно, и только 7 января противник сбросил порядка 30 бомб.

Как сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, на днях был сильный снегопад и похолодало до -15.

"Насыпало очень много, местами до полуметра. Это действительно затрудняет ведение боевых действий как с нашей стороны, так и со стороны врага", – рассказал он и добавил, что Авдеевка под постоянными ударами, и в 99% случаев, когда в Донецкой области объявляют воздушную тревогу, прилетает по городу.

Сугробы под Авдеевкой замедляют противника (фото deepstatemap.live)

Алексей Гетьман подчеркивает: на наступающих и обороняющихся погода влияет не в равной степени. Наступать сложнее, и с учетом заявлений Залужного о том, что у нас есть возможности оборонять Авдеевку еще два-три месяца, сил на это должно хватить как минимум до конца зимы.

"Да, в обороне при плохой погоде тяжело, мягко говоря, некомфортно, могут быть проблемы с логистикой. Но наступать по сугробам еще труднее. Если застрянет техника – это уже мишень, человек не может активно перемещаться и менять позицию – тоже мишень", – говорит эксперт.

Бои под Авдеевкой продолжаются к северо-западу в районе Очеретино, Новобахмутовки и Степового, на запад в сторону Северного и Тоненького и на юго-запад в сторону Первомайского и Невельского. Аналитики DeepState отмечают снижение вражеской активности возле Степового, основные удары сместились на Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ) и дачи.

Что касается Марьинки, то после заявлений о якобы 100%-м захвате города, который не подтверждает украинская сторона, оккупанты устремились дальше. Фиксируется небольшое продвижение к западу от оккупированного Донецка, в частности, в сторону Георгиевки. Согласно сводкам Генерального штаба, 9 января было отражено 15 атак в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки.

За Георгиевкой открывается пространство на Курахово, но нельзя сказать, что противник окончательно определился с направлением. Прямо сейчас он пытается прорваться на Новомихайловку – село между Марьинкой и Угледаром.

Противник пробивается на Георгиевку, но рано говорить о новом Кураховском направлении (фото deepstatemap.live)

"Если посмотреть на карту, очевидно, идти на Курахово для россиян означает растянуть свои линии. Для нас это могло быть лучше с точки зрения того, что так логистику легче перебить. Но ведь они часто наступают с флангов, как было под Бахмутом. Вероятно, если они прорываются восточнее Угледара, то целью может быть выход на соединение с группировкой, которая движется на Георгиевку, чтобы потом свернуть на юго-запад в сторону Угледара", – рассказал РБК-Украина Александр Мусиенко.

Южный фронт почти статичен. Противник усиливает оборону

В Запорожской области ведутся бои в Работинском выступе, но без подтвержденных изменений линии фронта. Российские Telegram-паблики пишут о якобы успешной украинской контратаке в сторону Новопрокоповки, в результате которой удалось занять ранее утраченные позиции и сместить линию к югу от Работино, однако визуальных подтверждений не было.

В этом районе действуют подразделения российской 42-й мотострелковой дивизии, 247-го гвардейского десантно-штурмового полка и 100-й разведывательной бригады "Осман". Основные горячие точки – районы Работино, Новопрокоповки и Вербового. Отмечается ухудшение погодных условий, холод и мокрый снег осложняют ведение тактических боев.

За последние пару недель россиянам удалось немного срезать выступ, но эти успехи незначительны. Куда активнее они занимаются обороной, причем на тыловой территории. Как заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, враг не остановился на том, что построил весной, и спутниковые снимки подтверждают наличие новых укреплений на десятки километров.

"Они строят как линии обороны, так и круговую оборону таких городов как Пологи, Токмак, Молочанск, Мелитополь. Враг делает это массово и продолжает строить оборонительные сооружения от Мелитополя в сторону Крыма", - отметил он.

Алексей Гетьман объясняет: оккупанты строят сплошную оборону везде, где смогли закрепиться. И это не столько для того, чтобы прямо сейчас сдерживать украинское наступление, а для того, чтобы самим задержаться надолго. В таком случае у них будут защищенные позиции со всех сторон, не важно откуда Украина в будущем будет продвигаться.

"А еще это может быть поводом к тому, чтобы вынудить сесть за стол переговоров. И обсуждать что-то по типу "давайте по факту смотреть, а не на то, что когда-то было в 1991 году". Как они говорят, "с учетом реалий". Вполне возможно, что усиление обороны и с этим связано", – объяснил он.

Россияне не могут срезать Работинский выступ и начали усиливать оборону Пологов, Токмака и Молочанска (фото deepstatemap.live)

Что касается левобережной части Херсонской области, согласно сводкам Генштаба, продолжаются меры по расширению украинского плацдарма. Противник идет в штурмовые атаки, их удается отбивать. Вражеские войска удерживают позиции в вдоль реки Конка к северу-западу от Олешек, позиционные бои продолжаются в Крынках и вокруг села, изменения линии фронта на восточном берегу Днепра не было.

Аналитики ISW обращают внимание на жалобы оккупантов на то, что возле Крынок не могут сбивать авиацию якобы из-за командования, которому нужно по несколько часов на подтверждение целей. Также "Z-военкоры" просят не перемещать технику в Крынки, так как до 90% уничтожается еще на подходе. Впрочем, как отмечают в ISW, тактические проблемы России не всегда приводят к серьезным оперативным последствиям.

Угроза для Чернигова и Харькова? Готовит ли Россия крупное наступление

В первых числах января появились тревожные новости о возможном крупном наступлении России. Так, начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус считает, что в течение двух-трех недель может сформироваться контингент для повторного вторжения. Но решится ли Россия на это, зависит от скорости строительтсва фортификаций.

Спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Севера Юрий Повх подчеркивает, что разведка следит за обстановкой, и если начнется формирование ударных групп, об этом сообщат.

"Что касается угрозы нападения с севера, то война продолжается и развитие событий динамично, но на текущий момент признаков создания ударных группировок врага на этом направлении нет", – добавил он и отметил, что только за последние дни на севере установили более 1000 противотанковых мин.

Эксперт Александр Мусиенко подчеркивает: угрозы для приграничных областей будут всегда, пока идет война. Однако на данный момент контингент в Брянской области всего около 7-8 тысяч, в Курской – от 9 до 10 тысяч. Фактически это все, что может угрожать Черниговской и Сумской областям.

"Ударных группировок там нет, поэтому непосредственно Чернигову по суше ничего не грозит. Если Россия начнет подготовку, ей понадобится 5-6 недель, чтобы сформировать группу. Это сразу было бы заметно, сейчас этого нет. Как и прямых угроз, поскольку оккупанты сильно завязли в боях на востоке", – отметил он.

На прошлой неделе британская газета The Telegraph вышла с материалом, основной посыл которого сводится к возможному наступлению на Харьков. Издание обратило внимание на усиление ударов по областному центру и близлежащим населенным пунктам. Со ссылкой на источники The Telegraph пишет, что сухопутная операция якобы может начаться 15 января.

В комментарии РБК-Украина представитель ГУР Андрей Черняк подтвердил наращивание российских сил на Купянском направлении, что говорит об угрозе наступления с этой стороны.

"В то же время мы не можем говорить, что россияне готовят это наступление именно на 15 января", – отметил он.

Спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо говорит, что признаков подготовки наступления на Харьков нет. По его словам, появлению ударного кулака предшествует большая работа, которая не пройдет для нас незаметно. На данный момент угрозы нет и "Харьков может выдохнуть", добавил он. А вчера в ответ на российские вбросы о "буферной зоне в 15 км для защиты Белгорода" посоветовал доверять только официальным источникам.

Мусиенко напоминает, что северо-восточный фланг всегда будет под постоянной угрозой из-за своей географии.

"Но не сам Харьков, а Купянское направление. На сегодня на Слобожанском участке нет увеличение вражеских войск в отличие от Купянского. Таким образом конкретно для Харькова на сегодня угрозы нет. Но ситуация в динамике, и пока идет война, нельзя пренебрегать любыми рисками", ­– добавил эксперт.