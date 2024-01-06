Наступление РФ на Купянск: эксперты ISW оценили перспективы

В ближайшие недели российские войска могут активизировать усилия по захвату Купянска Харьковской области и накопить в этом районе необходимую по количеству группировку сил. Но в настоящий момент у РФ нет в этом районе достаточно масштабной группировки для такого наступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Как отмечается в отчете, российские силы имеют благоприятные условия для активизации операций на Купянском направлении с намерением достичь территориальных достижений в более значимых в оперативном отношении районах, чем в других районах, которые сейчас пытаются захватить российские войска.

Эксперты Института ссылаются на заявления украинских официальных лиц, что в течение зимы 2024 года российские войска планируют захватить Купянск и Боровую (35 км к западу от Сватово). Захват Россией этих городов, вероятно, заставил бы украинские силы отойти от восточного берега реки Оскол в Харьковской области и создал условия для будущих наступательных операций России на линии Купянск-Сватово-Кременная.

В то же время в ISW отметили, что на момент написания этого отчета, российские силы, вероятно, не накопили достаточно сил в Белгородской области, чтобы поддерживать начало широкомасштабных наступательных операций в северных или северо-восточных районах Харьковской области.

Наземное наступление 15 января

В отчете также упомянули публикацию британского издания The Telegraph от 4 января, в которой "приближенный" к украинским военным неизвестный источник сообщил, что российские войска якобы могут начать "наземное наступление" уже 15 января.

Однако представитель командования Сухопутных войск Украины подполковник Владимир Фитьо заявил, что украинские военные не наблюдают изменений в составе войск РФ в Харьковской области и на территории России, которая граничит с Харьковской областью. И добавил, что россияне продолжают наступательные действия под Синьковкой с целью захвата Купянска.

Глава Харьковской области Олег Синегубов отметил, что российские войска не сосредотачиваются в области в рамках подготовки к широкомасштабному наступлению, а интенсивность российских атак на Купянском направлении за последние три дня снизилась из-за плохих погодных условий. Синегубов отметил, что российские войска используют замедленный темп действий, вызванный плохими погодными условиями, для переброски подкреплений на передовую, а также для подготовки и координации подразделений.

"Комментарии Фитьо и Синегубова согласуются с оценкой ISW, о том, что российские войска могут усилить наступательные действия, но не начать полномасштабную наступательную операцию при имеющейся группировке сил на Купянском направлении. Вероятно, российские войска проводили постепенное наращивание сил, ведь украинские чиновники сообщили, что по состоянию на октябрь 2023 года российские военные сосредоточили более 100 тыс. личного состава на Купянском и Лиманском направлениях", - подытожил Институт изучения войны.

Ситуация на фронте в Харьковской области

На днях командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что войска РФ продолжают интенсивные наступательные действия на Купянском направлении и перегруппировываются на Лиманском.

В ВСУ не исключают, что путинская армия хочет захватить Купянск, в частности выйти на него с севера и востока, чтобы использовать как плацдарм для дальнейшего наступления.

Кроме того, РФ любой ценой пытается захватить Синькивку Харьковской области, которую предпочитает использовать в своих намерениях для выхода на Купянск.

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