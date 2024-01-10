"Буферная зона" в Харьковской области: украинцам объяснили абсурдность плана наступления РФ

Заявления кремлевских чиновников о создании "буферной зоны", которая поможет оградить Белгород от украинских обстрелов, не соответствуют действительности. Все сообщения агрессора о наступлении в направлении Харьковской области являются российской пропагандой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центра противодействия дезинформации в Telegram .

"9 января пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что "военные будут принимать меры, чтобы защитить Белгород от украинских обстрелов". После этого российские пропагандисты в очередной раз заговорили о широкомасштабной наступательной операции под Харьковом ради создания 15-километровой "буферной зоны", - сообщают в Центре.

Отмечается, что военные РФ в ближайшей перспективе не могут провести широкомасштабную операцию по захвату значительной территории в Харьковской области.

Кроме того, штурм поселка Синьковка, который находится севернее Купянска в Харьковской области, продолжается с лета 2023 года.

Как объясняют в сообщении, участок фронта в направлении Купянска и дальше будет оставаться горячим. В РФ не отказались от идеи захвата города. Впрочем, несмотря на все давление, Силам обороны Украины удается сдерживать врага.

"Все заявления о наступлении на Харьков носят пропагандистский характер. Враг обстреливает Харьков, прикрываясь жителями Белгорода, потому что делает это из локаций из-за пределов города, который служит живым щитом", - подытожили в сообщении.