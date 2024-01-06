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В ОВА рассказали о ситуации на Купянском направлении. ISW прогнозировал там наступление РФ

Суббота 06 января 2024 13:06
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В ОВА рассказали о ситуации на Купянском направлении. ISW прогнозировал там наступление РФ Фото: на Купянском направлении упала интенсивность наступления России, впрочем, ISW прогнозирует другое (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На Купянском направлении наступательные действия российских террористов замедлились. Наши военные наносят потери врагу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в эфире телемарафона.

"Враг действительно наступает на Купянском направлении, ведет активные штурмовые действия. Только за последнее время отбили 7 вражеских атак. Сейчас фиксируем, что их наступление немного замедлилось. Это связано с тем, что наши военные наносят им большое поражение из-за чего они должны отходить и восстанавливать свои потери в живой силе и технике. Такое наступление есть постоянно и волнами", - рассказал Синегубов.

Как отметил глава ОВА, ожидается, что после восстановления, а также стабилизации погодных условий враг вернется к своим намерениям по наступлению на населенный пункт Синьковка Купянского района. Последнее может позволить оккупантам создать условия для возможной блокировки самого Купянска.

"Впрочем пока попытки врага, которые продолжаются уже более 6 месяцев, никаких результатов не принесли для россиян. Потери территории нами не допущено", - добавил Синегубов.

Ситуация на Купянском направлении

В конце декабря командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что войска РФ продолжают интенсивные наступательные действия на Купянском направлении и перегруппировываются на Лиманском.

В ВСУ не исключают, что путинская армия хочет захватить Купянск, в частности, выйти на него с севера и востока, чтобы использовать в качестве плацдарма для дальнейшего наступления.

Как писали аналитики Института изучения войны (ISW), в ближайшие недели враг может активизировать свои усилия по захвату Купянска.

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